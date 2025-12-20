Turismo, dalla poesia nei vicoli alla natura: ecco Locorotondo

Nel cuore della Valle d’Itria, tra distese di ulivi, muretti a secco e colline che sembrano dipinte a mano, sorge Locorotondo, uno dei borghi più affascinanti della Puglia. Un luogo in cui il tempo rallenta e il passato dialoga con il presente senza strappi, mantenendo intatta un’eleganza semplice, quasi sussurrata. Il nome stesso racconta la sua anima: locus rotundus, luogo rotondo, per via della particolare struttura circolare del centro storico, un abbraccio di pietra che accoglie chi arriva. Le origini di Locorotondo affondano nell’epoca romana, ma è nel Medioevo che il borgo assume la sua forma definitiva, diventando un piccolo scrigno di storia e tradizioni. Ancora oggi, passeggiare tra le sue strade significa entrare in una dimensione sospesa, dove ogni dettaglio sembra custodire memoria.

Un labirinto bianco tra balconi fioriti e scorci senza tempo

Il vero incanto di Locorotondo si svela passo dopo passo, perdendosi nel dedalo dei suoi vicoli candidi. Le strade lastricate, le case imbiancate a calce, i tetti spioventi delle cummerse e i balconi colmi di fiori creano un’atmosfera quasi fiabesca. Qui non esiste una meta precisa: il viaggio è il cammino stesso, fatto di angoli silenziosi, piccole piazze ombreggiate e improvvisi affacci sulla Valle d’Itria. Ogni finestra diventa una cornice naturale, ogni terrazza un punto privilegiato da cui osservare un paesaggio che cambia colore con le stagioni. La vita quotidiana scorre lenta e autentica, tra anziani seduti sulle soglie, botteghe artigiane e profumi che arrivano dalle cucine. È una Puglia intima, lontana dal rumore, che si lascia scoprire senza fretta.

Sapori che raccontano una terra antica

A Locorotondo anche la cucina è espressione di identità e appartenenza. I piatti della tradizione parlano il linguaggio della terra, fatto di ingredienti semplici e genuini, lavorati con rispetto e memoria. Le orecchiette fatte a mano, le verdure di stagione, i formaggi freschi, l’olio extravergine d’oliva e le carni locali compongono una tavola sincera, capace di raccontare la storia contadina del territorio. Ristoranti e trattorie, spesso a conduzione familiare, accolgono i visitatori con un’atmosfera calda e conviviale, dove ogni piatto diventa un racconto e ogni sapore un ricordo da portare con sé.

Quando il borgo si accende: Natale e balconi fioriti

Ci sono momenti dell’anno in cui Locorotondo sembra trasformarsi, senza mai perdere la sua anima. Durante il periodo natalizio, il borgo si veste di luci soffuse e decorazioni eleganti, creando un’atmosfera intima e suggestiva. Le vie si illuminano, i trulli si impreziosiscono di dettagli luminosi e la piazza centrale diventa il fulcro di eventi e incontri, tra profumi di dolci tradizionali e artigianato locale. In primavera e soprattutto a giugno, invece, Locorotondo esplode di colore con l’evento dei Balconi Fioriti, una manifestazione che dal 2009 trasforma il paese in un giardino a cielo aperto. Gerani, petunie, bouganville e fiori di ogni tipo adornano balconi, scale e finestre, regalando uno spettacolo che unisce bellezza, cura e senso di comunità.