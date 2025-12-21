Saldi invernali 2026: in Puglia si parte il 6 gennaio

Prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026 i saldi invernali in Puglia. Come di consueto, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione prima dell’Epifania e la loro durata sarà di otto settimane, anche non continuative. A stabilirlo è la Regione, che ne ha dato comunicazione ai Comuni e alle associazioni di categoria.

Anche nelle nostre province, quindi, i saldi saranno in vigore dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026. Nella nota della Regione, si precisa inoltre che il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane e che l’esercente è vincolato al rispetto delle date individuate. Resta infine confermato anche il divieto di avviare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi.