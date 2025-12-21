DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025
Sammichele di Bari, i bambini della "Giuseppe Verdi" sorprendono i Carabinieri

Disegni e messaggi di affetto per i Carabinieri in visita

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Dicembre 2025 - 16:53
Sammichele di Bari Carabinieri
  • 2 min

Un gesto semplice, ma carico di significato, ha unito i bambini della Scuola Primaria “Giuseppe Verdi” di Sammichele di Bari ai Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle. In vista delle festività natalizie, i militari si sono recati in visita tra i banchi della scuola, trascorrendo qualche ora insieme agli alunni e agli insegnanti, in un momento di festa e riconoscenza reciproca.

Tutto è iniziato prima delle elezioni dello scorso novembre, quando la 3^A ha voluto ringraziare i Carabinieri che avevano fatto da “ospiti” dell’istituto durante le votazioni. Al termine delle lezioni, gli alunni, guidati dalla maestra Angela Liotino, hanno preparato una serie di disegni e una lettera dedicata ai militari, per dimostrare il loro apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto a servizio della comunità.

«Cari Carabinieri, siamo i bambini della 3^A della Scuola Primaria “Giuseppe Verdi”. Stamattina ci hanno comunicato che avrete a disposizione la nostra aula durante le votazioni. Siamo davvero felici di accogliervi. Abbiamo messo un po’ in ordine. La nostra piccola biblioteca è a vostra disposizione. Potete leggere qualche storia da raccontare ai vostri figli o nipoti quando tornate a casa. Grazie per il lavoro che svolgete ogni giorno e per essere i nostri angeli sulla Terra. Un abbraccio da tutti noi», hanno scritto i bambini, con parole che hanno emozionato i Carabinieri presenti.

Il piccolo gesto è stato molto gradito da tutti i militari, sia da chi aveva prestato servizio ai seggi sia dai colleghi dell’Arma locale. Un momento di scambio, riconoscenza e vicinanza che ha trasformato una semplice visita in un’occasione speciale, capace di restituire un po’ della fiducia e della gioia che i bambini mettono ogni giorno nelle loro piccole azioni.﻿

