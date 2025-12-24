A Lino Banfi la cittadinanza onoraria di San Severo: “E’ un esempio per i giovani”

Sarà ufficialmente conferita all’attore pugliese Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi, la cittadinanza onoraria di San Severo (Foggia).

La cerimonia si terrà il 2 gennaio prossimo in una serata evento in programma al teatro Verdi dal titolo “San Severo la città del mio pensiero”. L’artista – fa sapere l’amministrazione comunale – sarà presente alla serata. “Per la stima incondizionata che la popolazione di San Severo nutre nei confronti di Pasquale Zagaria, uno dei più noti attori della nostra terra – si legge nella lunga motivazione del conferimento – per la totale ammirazione nei confronti di un uomo che ha dedicato e sta dedicando la propria vita a far sorridere gli altri anche nei momenti più difficili e, ancora, per il suo impegno attivo in qualità di ambasciatore Unesco e Unicef.

Lino Banfi ha sempre manifestato amore assoluto per il territorio di Puglia e della provincia di Foggia, ha messo in mostra per decenni la sua arte e le sue interpretazioni di qualità umane uniche, sempre finalizzate a mostrare il bello del nostro territorio, da precursore indiscusso di una grande stagione artistica della Puglia e di San Severo”. La sindaca Lidya Colangelo sottolinea che il riconoscimento viene conferito a Banfi anche per “avere, in tantissime pellicole, spettacoli televisivi, brani musicali, citato la nostra città, favorendone la conoscenza in larghe fette della popolazione italiana, ben oltre i nostri confini; per le sue qualità di uomo buono, umile e mite, che, malgrado il successo ottenuto, non ha dimenticato i grandi valori umani con cui è cresciuto e la sua terra d’origine, sempre ben presente in tutti i suoi lavori artistici”. “Lino Banfi – conclude – con la sua arte è esempio vivente per le nuove generazioni, lui che è entrato nel cuore di tutti. Per tali motivi la Città di San Severo gli riconosce la cittadinanza onoraria”