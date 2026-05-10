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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Maggio 2026 - 13:42
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  • 16 sec

Guardia alta durante la festa di San Nicola dopo le sparatorie. Gli arresti a Bari per la guerra tra clan. Nuovo assessore nella giunta Leccese. Il maltempo frena i festeggiamenti per San Nicola. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

 

Domenica 3 maggio. Ranucci tra i vicoli del centro storico con Leccese

Ranucci a Bari vecchia, tour dei vicoli con Leccese. E Nunzia scherza: “Finalmente il sindaco in via dell’Arco Basso”

Lunedì 4 maggio. Più controlli per la festa di San Nicola a Bari dopo le sparatorie

Bari, più controlli durante la festa di San Nicola: “Lo Stato c’è”

Martedì 5 maggio. Faida tra clan, gli arresti a Bari

Bari, stretta sulla faida Strisciuglio-Capriati: tra i fermati anche giovanissimi

Mercoledì 6 maggio. Dodicenne morta a Bisceglie, nel mirino la gestione degli alberi

Dodicenne morta a Bisceglie: blitz e sequestri di documenti. Nel mirino la gestione degli alberi in città

Giovedì 7 maggio. Nuovo assessore nella giunta Leccese

Bari, nuovo assessore nella giunta Leccese: è Michelangelo Cavone. “Ascolterò quartieri e realtà sociali”

Venerdì 8 maggio. Il maltempo frena i festeggiamenti per San Nicola e il sorvolo delle Frecce

Maltempo a Bari, salta la traslazione della statua di San Nicola

Sabato 9 maggio. Nuova sparatoria a Bari

Bari, esplosi colpi di pistola a Japigia: in corso le indagini

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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