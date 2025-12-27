“Anziani Attivi 5.0 – Benessere, Movimento e Comunità”: al via da gennaio le attività a Bari

La ripartizione Servizi alla Persona rende noto che, a esito dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di attività per la promozione del benessere psico-fisico e della socializzazione in favore della popolazione anziana, è stata firmata la convenzione con l’associazione OT SPORT APS ETS per la realizzazione del progetto “Anziani Attivi 5.0 – Benessere, Movimento e Comunità”.

L’iniziativa è finanziata con le risorse derivanti dal cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinate al Comune di Bari per l’anno finanziario 2024, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 5 giugno 2024, che definisce le linee di indirizzo per l’utilizzo di tali fondi a sostegno delle attività sociali.

La proposta progettuale “Anziani Attivi 5.0”, selezionata come destinataria del finanziamento, mira a promuovere il benessere psicofisico e la socializzazione degli over 65 dei quartieri San Pio (Municipio V) e Carbonara (Municipio IV) attraverso attività motorie adattate, laboratori cognitivi, iniziative culturali e momenti comunitari, da svolgersi secondo cronoprogramma da gennaio a maggio 2026.

Il progetto intende favorire stili di vita attivi, prevenire il decadimento fisico e cognitivo e contrastare l’isolamento sociale, con un’attenzione particolare ai soggetti fragili. Le attività saranno gratuite, inclusive e supportate da personale qualificato, con monitoraggio costante dei risultati. È previsto il coinvolgimento di un minimo di 200 partecipanti, da selezionare attraverso incontri pubblici, open day nelle sedi dei due Municipi, sportelli territoriali e rete di associazioni e realtà attive in città.

La proposta progettuale selezionata è resa possibile grazie al coinvolgimento dell’Istituto Di Cagno Abbrescia, che mette a disposizione un insieme completo di spazi già attrezzati: palestre adatte ad attività motorie, aule didattiche, teatro, auditorium e cortili scolastici. Sarà, inoltre, attivato un servizio navetta gratuito dedicato agli utenti provenienti dai quartieri più distanti dalla sede delle attività progettuali.

Per quanto riguarda le attività motorie previste dal progetto, sono indicati tre livelli di intensità (base, intermedio e adattato per i fragili), con gruppi da 15–20 partecipanti per garantire qualità e sicurezza. Saranno realizzate le seguenti attività motorie adattate: ginnastica dolce e posturale, pilates soft, yoga e respirazione consapevole, Tai Chi e Qi Gong, ginnastica di equilibrio e prevenzione cadute, difesa personale slow per anziani, attività sportive non agonistiche (camminate di quartiere accompagnate, mini-tornei socializzanti, tennis e padel adattate, calcio camminato).

Tra le attività di prevenzione del decadimento cognitivo, sono previsti invece laboratori di informatica base (alfabetizzazione digitale e uso smartphone), laboratori cognitivi (memoria, attenzione, reminiscenza guidata), giochi collettivi strutturati (bridge, scacchi, “escape room dolci”, problem solving collaborativo).

Non mancheranno le attività artistiche e culturali, come laboratorio teatrale intergenerazionale, coro sociale over 65, laboratorio di espressività corporea, incontri culturali e letture ad alta voce.

Fiore all’occhiello del progetto, infine, saranno le attività di comunità: camminate di quartiere con guida (urban health walks), incontri tematici su alimentazione, benessere, prevenzione longevità attiva, eventi socializzanti mensili (feste, incontri, micro eventi nei parchi).

“Siamo felici di poter avviare le attività di un progetto in cui crediamo molto – sottolinea l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella – che punta a migliorare la mobilità, l’equilibrio e l’autonomia degli anziani, rafforzare le loro competenze digitali e cognitive, oltre che creare occasioni di socialità, rafforzando il senso di comunità e la rete territoriale. A gennaio comunicheremo le date degli open day in cui saranno presentati il calendario dettagliato delle attività e le modalità di iscrizione, con la messa a disposizione gratuita anche del servizio navetta.

Grazie al 5 per mille, negli ultimi anni abbiamo sostenuto progetti contro le povertà estreme, a tutela della terza età e per la costruzione di un nuovo modello di welfare di comunità. Per il prossimo anno, a seguire, dopo gli anziani abbiamo deciso di concentrarci sui ragazzi, che saranno protagonisti dei prossimi progetti, destinando il 5 per mille a promuovere interventi per la tutela del benessere psicologico, il contrasto alle povertà educative e il rafforzamento delle opportunità educative, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e la salvaguardia di minori, preadolescenti e adolescenti.

Le modalità di adesione all’istituto del 5 per mille, ci tengo a ricordarlo, sono semplici e non comportano alcuna spesa aggiuntiva per i contribuenti: è sufficiente, infatti, che l’interessato apponga la propria firma nell’apposito riquadro sui diversi modelli di dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche, modello 730, scheda allegata alla Certificazione Unica), sotto la dicitura “Destinazione del cinque per mille – Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente”.