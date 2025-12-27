A causa di uno stato influenzale dell’artista, il concerto di ‘Piano di volo SoloTris’ di Claudio Baglioni previsto per domani nel teatro Petruzzelli di Bari è rinviato a martedì 30 dicembre. La data di lunedì 29 dicembre è regolarmente confermata. I biglietti acquistati per la data del 28 dicembre rimarranno validi per la data del 30 dicembre.
Baglioni influenzato, salta concerto al Petruzzelli
