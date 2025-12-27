SABATO, 27 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,085 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,085 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Baglioni influenzato, salta concerto al Petruzzelli

Solo per la giornata di domani

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Dicembre 2025 - 20:28
baglioni-1440x564_c
  • 25 sec

A  causa di uno stato influenzale dell’artista, il concerto di ‘Piano di volo SoloTris’ di Claudio Baglioni previsto per domani nel teatro Petruzzelli di Bari è rinviato a martedì 30 dicembre. La data di lunedì 29 dicembre è regolarmente confermata. I biglietti acquistati per la data del 28 dicembre rimarranno validi per la data del 30 dicembre.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Lavoro

Puglia, la Manovra di Bilancio punta...

In Puglia, il lavoro in agricoltura si conferma un settore strategico,...
- 27 Dicembre 2025
Bari , Primo Piano , Sport

Bari, solo un brodino con l’Avellino:...

Un pareggio che serve a poco, un punto che non tira...
- 27 Dicembre 2025
Attualità

Quello appena trascorso è stato un...

Dopo le festività natalizie, è tempo di fare un bilancio anche...
- 27 Dicembre 2025
Attualità

Bimba in pericolo di vita trasportata...

Una bambina di sei anni, in pericolo di vita, è stata...
- 27 Dicembre 2025