Puglia, la Manovra di Bilancio punta sul lavoro occasionale in agricoltura

In Puglia, il lavoro in agricoltura si conferma un settore strategico, non solo per la produzione ma anche per il tessuto sociale che sostiene. La recente approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio da parte della Commissione Bilancio del Senato segna un passo importante: la stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura, uno strumento che ha già dimostrato di funzionare senza sostituirsi alle normali assunzioni.

“Ringraziamo il ministro del Lavoro Marina Calderone per il coraggio e la lungimiranza nel sostenere una norma che mette insieme le esigenze delle aziende agricole con la possibilità di offrire un’integrazione al reddito alle categorie più deboli, che l’esperienza ha ampiamente dimostrato non prestarsi a qualsiasi tipo di abuso. Nel biennio sperimentale la misura ha dato, infatti, risultati positivi coinvolgendo circa 10mila persone, soprattutto pensionati (80%) e studenti (17%)”, spiega Romano Magrini, responsabile Lavoro di Coldiretti.

Secondo Coldiretti Puglia, la disciplina del lavoro occasionale integra il mercato agricolo tradizionale, semplificando adempimenti e costi per le imprese, tutelando i diritti dei lavoratori e rispettando gli accordi collettivi di settore. La regione si conferma leader nazionale per l’occupazione agricola, con 151.858 lavoratori dipendenti, pari al 15% del totale italiano. Sono 27.576 le aziende agricole pugliesi che impiegano manodopera, un dato significativo per l’economia e la comunità locale.

Possono accedere al lavoro occasionale disoccupati, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani sotto i 25 anni e persino detenuti o internati. Ogni lavoratore non potrà superare le 45 giornate annue e solo chi non ha avuto un rapporto di lavoro subordinato nei tre anni precedenti potrà beneficiare della misura. Un’opportunità che, secondo Coldiretti, rafforza il legame tra imprese agricole e territorio, offrendo un supporto concreto a chi cerca un’integrazione economica senza compromettere la stabilità del mercato del lavoro.﻿