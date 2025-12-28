Bari, successo per la raccolta porta a porta nelle zone centrali

Da agosto a dicembre 2025, il Comune di Bari ha registrato risultati significativi nel porta a porta delle utenze non domestiche food, con un’attenzione crescente alla raccolta differenziata nei quartieri centrali della città. Le zone coinvolte dal nuovo sistema includono corso Vittorio Emanuele e l’Umbertino, dove il servizio è partito il 1° agosto, e Madonnella, con l’avvio del 20 ottobre.

I dati complessivi raccolti fino al 21 dicembre raccontano numeri importanti: 382.290 kg di organico, 87.706 kg di plastica, 19.640 kg di carta, 232.341 kg di vetro e 67.010 kg di materiale non riciclabile. Numeri che confermano l’efficacia del sistema di raccolta e il crescente impegno delle attività commerciali e dei cittadini nella separazione dei rifiuti.

La percentuale di raccolta differenziata nelle utenze food non domestiche si attesta stabilmente intorno al 92%, mentre la frazione indifferenziata si mantiene al 8%. Si tratta di dati che evidenziano come il nuovo sistema stia producendo risultati concreti, migliorando non solo il decoro urbano ma anche la sostenibilità ambientale della città.

“Continuiamo a sostenere il potenziamento del nuovo sistema con convinzione, prorogando ulteriormente il calendario estivo, con una frequenza alta di raccolta, fino a gennaio — sottolinea l’assessora all’Ambiente Perlino —. Mantenere la città pulita non è solo una questione di decoro urbano, ma anche, e soprattutto, di lotta all’inquinamento e di tutela dell’ambiente. Facciamo appello alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti i cittadini, degli operatori commerciali e di chi frequenterà con gioia la nostra città nei giorni delle feste”.﻿