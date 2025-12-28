Cucina, simbolo di fortuna e ricche di proteine: in tavola le lenticchie

Ricche di proteine, simbolo di abbondanza e alleate del benessere quotidiano, oggi in tavola portiamo le lenticchie. Da sempre associate alla fortuna – soprattutto nei menu delle feste – queste piccole leguminose raccontano in realtà una storia molto più ampia, fatta di semplicità, nutrimento e grande versatilità in cucina. Utilizzate fin dall’antichità nelle diete contadine, le lenticchie sono oggi un alimento prezioso per chi cerca gusto e salute nello stesso piatto.

Entrando nel dettaglio, le lenticchie rappresentano una fonte eccellente di proteine vegetali, motivo per cui sono particolarmente apprezzate da chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana. Il loro elevato contenuto di fibre favorisce la salute intestinale, aiuta a regolare il transito e contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Un beneficio non da poco, soprattutto in un’alimentazione moderna spesso povera di fibre.

Ma non è tutto. Le lenticchie sono ricche di ferro, fondamentale per la produzione dei globuli rossi e per contrastare stati di affaticamento e anemia. Se abbinate a cibi ricchi di vitamina C, come agrumi o verdure fresche, il ferro viene assorbito più facilmente dall’organismo. A questo si aggiunge la presenza di antiossidanti, utili per combattere i radicali liberi e rallentare i processi di invecchiamento cellulare.

Dal punto di vista nutrizionale, le lenticchie apportano anche vitamine del gruppo B, importanti per il metabolismo e il sistema nervoso, oltre a minerali come potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono al buon funzionamento di muscoli e cuore. Un alimento povero di grassi, saziante e completo, che merita di essere portato in tavola ben oltre le occasioni speciali. Ecco due ricette semplici e gustose per valorizzarle al meglio.

Zuppa di lenticchie rosse speziata

Sciacqua le lenticchie rosse sotto acqua corrente. In una pentola capiente fai soffriggere un filo d’olio extravergine con cipolla tritata, uno spicchio d’aglio e un pezzetto di zenzero fresco grattugiato. Aggiungi le lenticchie, una carota e una patata tagliate a cubetti. Profuma con curcuma e cumino, mescola bene e copri con brodo vegetale caldo. Lascia cuocere a fuoco medio per circa 25 minuti, finché le lenticchie risulteranno morbide. Regola di sale e pepe e servi la zuppa ben calda con un filo d’olio a crudo e pane tostato.

Pasta con lenticchie, pomodorini e rosmarino

Cuoci le lenticchie in acqua leggermente salata finché saranno tenere e scolale. In una padella capiente fai rosolare uno spicchio d’aglio con olio extravergine e un rametto di rosmarino. Aggiungi i pomodorini tagliati a metà e lascia cuocere per qualche minuto. Unisci le lenticchie e fai insaporire il tutto a fuoco dolce. Nel frattempo cuoci la pasta, scolala al dente e trasferiscila nella padella con il condimento. Mescola bene, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura se necessario. Completa con pepe nero e, a piacere, una spolverata di formaggio stagionato.