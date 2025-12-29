Bari si prepara ad accogliere la Fiamma olimpica, grande festa in largo Giannella

Il viaggio della Fiamma olimpica e paralimpica di Milano-Cortina 2026 arriverà a Bari mercoledì 31 dicembre, nell’ambito della 24ª tappa del percorso che sta attraversando l’Italia da nord a sud. La Puglia è la nona regione a ospitare la Carovana, partita dalla Grecia il 4 dicembre e attesa a Milano il 6 febbraio 2026 per la cerimonia di apertura dei Giochi.

La staffetta attraverserà la città a partire dalle 15, con partenza dall’uscita 12 della SS 16 (Carbonara-Carrassi) e arrivo sul lungomare, in piazzale Giannella, dove sarà allestito il villaggio degli sponsor e si terrà la “city celebration”. A guidare la tappa barese sarà Luca Mazzone, campione paralimpico e simbolo dello sport italiano, già medaglia d’argento nel nuoto ai Giochi di Sydney 2000 e pluricampione mondiale nel paraciclismo.

Il percorso interesserà alcune delle principali arterie cittadine: corso De Gasperi, via Alberotanza, viale Falcone e Borsellino, viale Einaudi, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, via Capruzzi, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cardassi, via Beatillo, piazza Umberto, via Nicolai, via De Rossi, via Piccinni, corso Cavour e lungomare Araldo Di Crollalanza, fino all’arrivo in piazzale Giannella.

Nel villaggio allestito sul lungomare sono previsti eventi tra musica, sport e intrattenimento dalle 15.30 alle 17.30. Sul palco della celebrazione cittadina sarà presente anche il comico Gerry Cassano. La giornata si concluderà con l’accensione del braciere olimpico, momento simbolico che segnerà il culmine della festa.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha disposto una serie di divieti di sosta e circolazione lungo il percorso. Dalle 10 alle 18 del 31 dicembre scatteranno divieti di fermata in diversi tratti strategici del circuito, mentre dalle 15 è previsto il blocco del traffico lungo l’intero itinerario della Carovana. Limitazioni anche in piazza Diaz tra le 15 e le 20. Esclusi dal provvedimento mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli dell’organizzazione.

Il viaggio della Fiamma rappresenta uno dei momenti di promozione più importanti dei Giochi: 63 giorni di percorso, 60 tappe e oltre 12mila chilometri, con il coinvolgimento di tutte le province italiane e 10mila tedofori. Dopo Napoli, la Fiamma saluterà il nuovo anno a Bari, prima di proseguire verso Cortina d’Ampezzo e, infine, Milano. Un itinerario pensato anche per valorizzare il patrimonio culturale nazionale, con soste nei principali siti Unesco. La città si prepara così ad accogliere un evento simbolico che unisce sport, partecipazione e promozione del territorio, trasformando l’ultimo giorno dell’anno in una festa collettiva sul lungomare.