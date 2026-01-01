Admo Puglia, i traguardi del 2025: 3500 nuovi iscritti e 32 donatori effettivi

È un 2025 di grandi soddisfazioni quello che ha salutato Admo Puglia: 3500 nuovi iscritti al Registro Donatori Midollo Osseo e oltre 30 donatori effettivi individuati sul territorio sono i traguardi raggiunti dall’associazione guidata a livello regionale da Maria Stea. Risultati straordinari e in crescita rispetto allo scorso anno che non sono solo numeri ma rappresentano speranza, possibilità, futuro.

“Ci sono traguardi che sembravano impossibili e che invece, insieme, abbiamo trasformato in realtà – ha commentato la presidente Stea tracciando un bilancio dell’anno che sta per concludersi – Oltre 3500 nuovi iscritti non sono solo un numero, ma sono soprattutto speranza, possibilità, futuro per chi soffre e chi ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. Desidero ringraziare uno ad uno tutti i referenti e i volontari di Admo Puglia, perché questo risultato nasce dal cuore, dalla fatica, dal tempo donato senza chiedere nulla in cambio. Perché quando si crede davvero in una causa, non esistono ruoli, ma solo impegno. Grazie ai Centri Donatori, ai Centri di Tipizzazione di Bari e San Giovanni Rotondo, al Registro, alla sua direttrice Giovanna Mongelli, al Centro di Ematologia e al Centro Trasfusionale, al direttore Angelo Ostuni e alla dottoressa Maria Colonna, che con cura e dedizione segue i donatori effettivi. Dietro ogni gesto c’è professionalità, ma soprattutto umanità. Il grazie più grande, quello che viene dal profondo, va ai 32 donatori effettivi. Avete salvato vite. Avete acceso una luce dove c’era buio. Avete regalato tempo, futuro, respiro a pazienti italiani ed esteri. Per qualcuno quella sacca non è solo una donazione: è l’unica possibilità di continuare a vivere. A tutti voi che ogni giorno scegliete la vita: grazie”.

Il 2025, insomma, va in archivio per Admo Puglia con una serie di traguardi raggiunti che, ovviamente, sono possibili grazie alla collaborazione fattiva tra tanti livelli, dalle istituzioni al sistema sanitario regionale, dall’associazionismo al mondo scolastico, passando per i diversi gradi delle forze dell’ordine. Il 2026 rappresenterà un’ulteriore sfida con alcune criticità da risolvere, ma con tanti punti di pregio, a partire dal grande lavoro di tutta la filiera impegnata a reclutare possibili donatori di midollo osseo.

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

La sede Admo Puglia è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.