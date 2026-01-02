Botti in piazza San Nicola a Bari, Padre Distante: “Pericolosi per opere d’arte fragili”

Arriva anche la denuncia di Padre Salvatore Distante, Rettore della Basilica di San Nicola, sulla pericolosità dei botti, spararti in questi giorni a Bari in barba all’ordinanza. Lo fa con un lungo post. “Più che chiedere se siete a conoscenza che è vietato l’uso dei fuochi pirotecnici a pochi metri dai monumenti storici – chiarisce – desidero ricordare a voi giovani che ne avete fatto uso la notte di Capodanno in piazza San Nicola, che la Chiesa di San Gregorio e la Basilica di San Nicola hanno segnato la storia di tutto il secondo millennio e un quarto di secolo di questo terzo millennio della Città di Bari. L’impatto dei botti da voi usati non solo possono recare danni strutturali, ma soprattutto danneggiare alcune opere d’arti fragili quali il portale centrale della facciata e il soffitto ligneo all’interno della Basilica. La Basilica è di tutti. È casa nostra. Amiamola, rispettiamola, salvaguardiamola”.