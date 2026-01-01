GIOVEDì, 01 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,198 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,198 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Esplode petardo, 17enne perde la mano a Vieste

Soccorso e trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo

Pubblicato da: redazione | Gio, 1 Gennaio 2026 - 17:41
Casa Sollievo ospedale San Giovanni Rotondo
  • 45 sec

Un ragazzo di 17 anni di Vieste ha perso una mano per l’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti per Capodanno. Il 17enne è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è stato ricoverato.

E’ il ferito più grave ma non l’unico in Puglia dove due uomini, uno a Bari e uno a Taranto sono stati ricoverati con gravi ferite agli occhi per l’esplosione di petardi. In tutta la regione ci sono stati poi altri episodi con ferite più lievi ed escoriazioni che hanno riguardato anche bambini in seguito all’uso dei fuochi d’artificio. Molto lavoro anche per i vigili del fuoco che, in particolare a Foggia, sono stati impegnati nello spegnimento di incendi di una trentina di cassonetti di rifiuti in diverse zone della città e in due abitazioni per l’incendio dei tendaggi e di un albero.
A Bari, infine, un ragazzino è ricoverato nell’ospedale Giovanni XXIII a causa di un abuso di alcolici che gli ha provocato un coma etilico. Il minorenne non è stato il solo a eccedere con le bevande alcoliche per Capodanno: con lui altre due persone sono finite in coma etilico sempre a Bari e, dopo essere state soccorse dal personale del 118, sono state trasferite negli ospedali di Barletta e Bisceglie.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Indice di fine anno sulla felicità:...

L’anno si chiude con un piccolo segnale positivo: con l’ultima rilevazione...
- 1 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Admo Puglia, i traguardi del 2025:...

È un 2025 di grandi soddisfazioni quello che ha salutato Admo...
- 1 Gennaio 2026
Attualità

Bari: 256 persone e 156 veicoli...

La città di Bari ha visto intensificarsi, nel corso della settimana...
- 1 Gennaio 2026
Cronaca

Esplode petardo, 17enne perde la mano...

Un ragazzo di 17 anni di Vieste ha perso una mano...
- 1 Gennaio 2026