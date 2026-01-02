“Capodanni di Puglia”, weekend di musica a Bari: previsti quattro concerti

Prosegue in piazza del Ferrarese il programma di “Capodanni di Puglia”, il cartellone di concerti organizzato accanto al grande albero di Natale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bari e da Pugliapromozione in collaborazione con Puglia Culture, rientra nell’accordo di cooperazione per la promozione dei Capodanni di Puglia e del Natale in città e prevede sette appuntamenti musicali fino al 6 gennaio 2026.

Il prossimo fine settimana porta in scena due nuove serate. Domani, sabato 3 gennaio, alle 18 saliranno sul palco “I Paipers”, seguiti alle 19.15 circa dall’esibizione dei “The Good Ole Boys”. Domenica 4 gennaio, alla stessa ora, toccherà ai “The Rumblers”, mentre alle 19.15 chiuderanno la serata i “Bread & Pussy”. Tutti i concerti sono gratuiti e inseriti nel più ampio calendario di eventi, spettacoli e attività di animazione che animano il centro storico durante le festività, con l’obiettivo di creare occasioni di socialità e, allo stesso tempo, sostenere la presenza turistica anche nei giorni tra Capodanno ed Epifania. Il progetto “Capodanni di Puglia” è realizzato da A.Re.T. Pugliapromozione con il sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di coesione 2021-2027, finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC.

Foto repertorio