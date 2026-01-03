Da Chopin a Nino Rota, ad Acquaviva torna il Festival Opera de Mari

Torna anche quest’anno il Concerto di Capodanno del Festival Opera de Mari, giunto alla sua decima edizione. L’appuntamento è fissato per lunedì 5 gennaio, alle 20.30, al Teatro Luciani di piazza Vittorio Emanuele II. Il programma propone un percorso tra brani del repertorio sinfonico ottocentesco e novecentesco, con musiche di Chopin, Elgar, Khachaturian e della famiglia Strauss, accanto alle celebri colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone. Sul palco l’Orchestra Festival Opera de Mari, diretta dal maestro Giuseppe Bini, con il soprano Natalizia Carone. La serata sarà presentata da Paola Scalera e Carlo Milano. Nel corso dell’evento è prevista anche la consegna del Premio Opera de Mari 2025.

Il concerto mantiene una forte impronta solidale: i proventi della lotteria saranno destinati al Cohousing “Libellula” di Acquaviva delle Fonti, struttura dedicata al sostegno di donne vittime di violenza e dei loro figli. Il primo premio è una creazione del marchio “Geometrie di luce”, realizzata dall’azienda pugliese Dillo Acrylic Design. Il Festival Opera de Mari, legato all’associazione MUSInCanto (ETS), negli anni ha promosso iniziative musicali itineranti con l’obiettivo di valorizzare la tradizione culturale del territorio e favorire scambi con realtà nazionali e internazionali. L’evento è patrocinato da Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Comune di Acquaviva delle Fonti. I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Diyticket e in prevendita presso l’Infopoint Turistico di Acquaviva delle Fonti. Informazioni sul sito del festival e ai numeri indicati dagli organizzatori.