Musica e tradizioni, ad Alberobello torna “Calata della Befana”

La Befana tornerà a “volare” sui trulli. Lunedì 5 gennaio 2026, alle 20, in Largo Martellotta, andrà in scena una nuova edizione della Calata della Befana, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Alberobello, con il patrocinio del Comune, nell’ambito del Villaggio Enogastronomico dei Trulli e del programma “We Are in Trulli Xms”.

La serata prevede la spettacolare discesa della Befana dal campanile della chiesa di Santa Lucia: un volo di circa 25 metri che accompagnerà il personaggio simbolo dell’Epifania fino al cuore della città, tra bambini e famiglie. Le operazioni saranno curate dal GASP CAI di Gioia del Colle, che garantirà lo svolgimento in sicurezza.

“Eventi come questo raccontano il legame tra tradizione e comunità”, ha commentato il sindaco Francesco De Carlo, sottolineando la capacità dell’iniziativa di coinvolgere residenti e visitatori. Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura, Valeria Sabatelli, che parla di “appuntamento ormai storico, frutto di un lavoro di squadra”.

La manifestazione sarà accompagnata dalla musica del dj Viviano Bagnardi e proseguirà con l’invito ai più piccoli a raggiungere la casetta della Befana in Largo Trevisani. “L’obiettivo è mantenere vive le tradizioni e offrire un momento di festa condivisa”, ha spiegato il presidente della Pro Loco, Vittorio Ignazzi. Comune e Pro Loco invitano cittadini e turisti a partecipare all’evento, che ancora una volta unisce spettacolo, folklore e valorizzazione del territorio.