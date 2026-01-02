Bari, parcheggio della stazione di Torre a Mare quasi pronto: stalli per auto e moto

Manca davvero poco alla conclusione dei lavori a cura di RFI per la stazione di Torre a Mare. A dirlo è il consigliere Lorenzo Leonetti.

“Questa seconda fase del progetto – spiega – oltre a migliorare in modo significativo la viabilità dell’area e a consegnare una stazione riqualificata e modernizzata, porterà anche nuovi posti auto per chi sceglierà di lasciare l’auto e raggiungere il centro città, continuando a garantire un servizio oggi molto apprezzato dai residenti del quartiere di Torre a Mare e dei comuni limitrofi. Grazie a questa opportunità offerta da RFI, è possibile raggiungere il centro città in circa otto minuti al costo di un caffè, 1,30 €. Un servizio sostenibile, efficiente, che riduce il carico di auto nel centro cittadino ed è pure conveniente, provato personalmente e consiglio a tutti. Aiutatemi a far conoscere questa opportunità: spostarsi nel rispetto dell’ambiente non è solo un nostro diritto, ma anche un dovere verso la comunità e il futuro”.