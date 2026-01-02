VENERDì, 02 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,206 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,206 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, parcheggio della stazione di Torre a Mare quasi pronto: stalli per auto e moto

Sarà possibile raggiungere il centro città in circa otto minuti al costo di 1,30 euro

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 09:33
stazione torre a mare
  • 18 sec

Manca davvero poco alla conclusione dei lavori a cura di RFI per la stazione di Torre a Mare. A dirlo è il consigliere Lorenzo Leonetti.

“Questa seconda fase del progetto – spiega –  oltre a migliorare in modo significativo la viabilità dell’area e a consegnare una stazione riqualificata e modernizzata, porterà anche nuovi posti auto per chi sceglierà di lasciare l’auto e raggiungere il centro città, continuando a garantire un servizio oggi molto apprezzato dai residenti del quartiere di Torre a Mare e dei comuni limitrofi. Grazie a questa opportunità offerta da RFI, è possibile raggiungere il centro città in circa otto minuti al costo di un caffè, 1,30 €. Un servizio sostenibile, efficiente, che riduce il carico di auto nel centro cittadino ed è pure conveniente, provato personalmente e consiglio a tutti. Aiutatemi a far conoscere questa opportunità: spostarsi nel rispetto dell’ambiente non è solo un nostro diritto, ma anche un dovere verso la comunità e il futuro”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bari, grande successo del maestro Mogol...

Giovedì 1° gennaio al Teatro Petruzzelli di Bari, si è tenuto...
- 2 Gennaio 2026
Nazionale

Crans-Montana, le autorità: “Gravi 100 feriti”....

La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la morte di...
- 2 Gennaio 2026
Dalla città

Bari sempre più connessa al mondo,...

È stato firmato negli scorsi giorni, a Palazzo di Città, il...
- 2 Gennaio 2026
Cronaca

Agguato nel Tarantino: uomo raggiunto da...

Un uomo con precedenti penali è rimasto ferito questa mattina in...
- 2 Gennaio 2026