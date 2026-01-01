GIOVEDì, 01 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,199 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,199 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Capodanno in piazza a Bari, Leccese: “Grazie a chi ha garantito sicurezza e pulizia”

Dopo la festa in piazza

Pubblicato da: redazione | Gio, 1 Gennaio 2026 - 21:07
capodanno leccese
  • 35 sec

“È il giorno dopo una bellissima notte per Bari. La musica si è spenta, le piazze tornano alla normalità, ma resta l’energia di una città che ha saputo vivere una grande festa”. Così il sindaco Vito Leccese (che non ha potuto partecipare alla grande festa in piazza a causa dell’influenza), in un post sui social.
“E resta soprattutto il lavoro di chi, anche nei giorni di festa, non si ferma. Chi ha garantito sicurezza, organizzazione, servizi. E chi stanotte ha pulito strade e piazze, rimettendo in ordine la città con impegno e professionalità. A loro va il mio grazie più sincero. Grazie a chi lavora quando gli altri festeggiano. Grazie alle forze dell’ordine, alla polizia locale, alla protezione civile. Grazie agli operatori dell’igiene urbana, ai tecnici, agli addetti, ai volontari. Grazie a chi ha coordinato tutto con attenzione e senso del dovere. Ieri sera Bari è stata una grande festa, partecipata, gioiosa e composta. Una città che si è mostrata a tutta Italia, anche in diretta su Canale 5, con orgoglio e responsabilità. Questo è il segno più bello: una comunità che sa divertirsi e sa prendersi cura di sé. Andiamo verso questo 2026, insieme”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Capodanno in piazza a Bari, Leccese:...

"È il giorno dopo una bellissima notte per Bari. La musica...
- 1 Gennaio 2026
Nazionale

Indice di fine anno sulla felicità:...

L’anno si chiude con un piccolo segnale positivo: con l’ultima rilevazione...
- 1 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Admo Puglia, i traguardi del 2025:...

È un 2025 di grandi soddisfazioni quello che ha salutato Admo...
- 1 Gennaio 2026
Attualità

Bari: 256 persone e 156 veicoli...

La città di Bari ha visto intensificarsi, nel corso della settimana...
- 1 Gennaio 2026