Passaggio di proprietà auto: i costi per il 2026

Il passaggio di proprietà dell’auto è la procedura obbligatoria per trasferire legalmente un veicolo usato dal venditore all’acquirente. Nel 2026, i costi rimangono stabili rispetto agli anni precedenti, con variazioni legate alla provincia e al tipo di veicolo. Come fare il passaggio di proprietà dell’auto?

La procedura deve completarsi entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita, pena sanzioni e interessi. L’acquirente, o un suo delegato, deve presentare la domanda presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), che si trova agli uffici ACI-PRA, la Motorizzazione Civile, le sedi dell’Automobile Club provinciali o le agenzie pratiche auto. Lo spiega Segugio.it

Tra i documenti da presentare, troviamo:

l’istanza unificata compilata e firmata;

il Documento Unico di Circolazione (o in alternativa la carta di circolazione e il certificato di proprietà);

l’atto di vendita con firma autenticata del venditore in bollo;

la copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’acquirente.

Alla fine dell’operazione, si riceve il nuovo Documento Unico di Circolazione.

Passaggio di proprietà auto: quanto costa nel 2026?

Anche nel 2026, il costo totale del passaggio di proprietà si compone di voci fisse e variabili. Le componenti fisse prevedono una spesa di 101,20 euro, di cui:

emolumenti ACI, pari a 27 euro;

32 euro per l’Istanza Unificata e 16 euro per il rilascio del nuovo Documento Unico di Circolazione;

imposta di bollo per l’autentica dell’atto da 16 euro;

diritti di Motorizzazione Civile, 10,20 euro.

Ai seguenti costi, va aggiunta l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), che varia in base alla potenza del veicolo e alla provincia di residenza. In particolare, per le vetture con potenza massima fino a 53 kiloWatt (o 72 cavalli), l’IPT è solitamente di 150,81 euro, mentre per ogni kilowatt in eccesso si aggiungono 3,51 euro: ricordiamo che l’ammontare totale dell’IPT può essere maggiorato fino a 30% del suo valore dalle singole Province.

Dunque, il passaggio di proprietà per una Fiat Panda terza serie 1.2 benzina (o una qualsiasi utilitaria con potenza fino a 53 kW) può variare da 252 euro ai 297 euro.

Agenzie pratiche auto e sedi dell’Automobile Club provinciali aggiungono oneri variabili dai 70 ai 100 euro.

Passaggio di proprietà: consigli pratici per calcolare l’importo

Si possono utilizzare calcolatori online gratuiti, inserendo targa, provincia e kiloWatt per avere una stima precisa dell’importo da pagare. Per risparmiare sul costo, è utile optare per gli STA pubblici (Uffici ACI-PRA o Motorizzazione Civile): ricordiamo che prima di effettuare il passaggio è sempre bene verificare lo stato del veicolo sul Portale dell’Automobilista, per evitare sorprese su fermi o gravami.