Bollette della luce scende del 2,7% per i vulnerabili: “Calo positivo, ma non basta”

L'analisi di Assoutenti

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 14:10
bollette
  • 57 sec

Il calo del 2,7% della bolletta elettrica nel primo trimestre 2026 per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela è una notizia positiva, ma non sufficiente a rassicurare milioni di famiglie. Lo afferma Assoutenti.
I dati Arera confermano infatti che, nel periodo compreso fra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026, la spesa resta comunque più alta di oltre il 13% rispetto all’anno precedente, segno di una fragilità strutturale del sistema dei prezzi dell’energia.
“È fondamentale che i clienti vulnerabili siano pienamente informati del diritto a rientrare nel regime di Maggior Tutela, perché solo così possono beneficiare di condizioni più trasparenti e controllate. Allo stesso tempo chiediamo al Governo e al regolatore interventi strutturali sugli oneri di sistema e sulla fiscalità energetica, che continuano a pesare in modo significativo sulle bollette” – afferma il presidente Gabriele Melluso.
Assoutenti desidera rivolgere un ringraziamento al Presidente uscente di Arera, Stefano Besseghini, per aver instaurato una prassi corretta e trasparente sull’aggiornamento periodico e confronto strutturato con le Associazioni dei Consumatori, che ha rappresentato un presidio concreto di tutela e partecipazione. Una prassi che non può essere considerata facoltativa, ma che costituisce un obbligo istituzionale di trasparenza e responsabilità pubblica, e che i futuri vertici dell’Autorità dovranno necessariamente mantenere e rafforzare.
“La tutela dei consumatori più deboli non può essere affidata a interventi episodici o a semplici aggiustamenti trimestrali: deve diventare un asse portante e non negoziabile delle politiche energetiche del Paese” – conclude Melluso.

