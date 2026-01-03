Violento episodio a Trani: disabile 33enne picchiato per aver guardato una ragazza

Un uomo con disabilità di 33 anni è stato picchiato da un 16enne a Trani per uno sguardo di troppo rivolto alla sua fidanzatina. Il violento episodio è stato registrato con il cellulare dalla ragazzina, pubblicato sui social e poi rimosso dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla vittima che soffre di un ritardo mentale. Il 33enne, che non si è fatto refertare dai medici, ha graffi al volto che guariranno in pochi giorni.

Il presunto aggressore è stato identificato dai militari dell’Arma e la sua posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Bari.