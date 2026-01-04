Schianto all’alba nel Salento: 24enne perde la vita, 21enne ferito

La strada era ancora avvolta dal silenzio dell’alba quando, in provincia di Lecce, si è consumata una tragedia che ha spezzato la vita di un giovane e ne ha ferito un altro. Un incidente avvenuto lungo l’arteria che collega Salice Salentino a Carmiano ha avuto un esito drammatico, lasciando una comunità sotto shock.

A perdere la vita è stato un ragazzo di 24 anni, originario di Salice Salentino, che si trovava alla guida di una Bmw Serie 3. Per motivi che sono ancora in fase di accertamento, l’auto è uscita improvvisamente di strada. L’impatto è stato violento e, nonostante i soccorsi tempestivi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 21 anni, che viaggiava con la vittima. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita, ma lo spavento e le conseguenze di quanto accaduto restano comunque pesanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona. Un altro grave episodio sulle strade del Salento, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla fragilità di vite spezzate troppo presto.﻿