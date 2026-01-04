DOMENICA, 04 GENNAIO 2026
A Noicattaro Erica Mou porta “Cerchi” sul palco del Teatro Cittadino

Ecco quando

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 15:19
Erica Mou
  • 2 min

Il 2026 a Noicattaro inizia tra note e parole, con un doppio appuntamento che promette di catturare il pubblico del Teatro Cittadino. Lunedì 5 e martedì 6 gennaio, alle 20.30, Erica Mou sarà protagonista della stagione teatrale e musicale “La prima stagione”, proposta dal Comune di Noicattaro con Puglia Culture e la collaborazione di Bass Culture, portando sul palco il live del suo nuovo album “Cerchi”.

Undici tracce che raccontano un viaggio di crescita e scoperta, attraversando la circolarità del tempo e delle relazioni. “Ritorni che non sono mai identici, perché nel frattempo siamo cambiati, e proprio lì può nascere una riconciliazione profonda con sé stessi”, spiega l’artista, anticipando il senso profondo del lavoro che il pubblico potrà ascoltare. L’album si apre con “Madre”, brano legato al romanzo Una cosa per la quale mi odierai, e si chiude con “Canzone per la me che sono stata”, una lettera di accettazione rivolta al proprio passato.

Nel mezzo, Erica Mou esplora temi come l’incertezza adulta, le aspettative, il dialogo con il divino, la ciclicità e la trasformazione. I brani sono nati durante una residenza al Teatro Petrella, insieme a Molla e Flavia Massimo, in un lavoro in cui la scrittura elegante e centrale di Erica Mou si muove tra pop nordeuropeo, cantautorato e folk.

Vincitrice di riconoscimenti come i premi Mia Martini e Nilla Pizzi, Erica Mou ha firmato canzoni per il cinema, collaborando con registi come Torre, Haggis, Papaleo e Virgilio. La sua attività spazia anche tra teatro e narrativa: ha pubblicato due romanzi per Fandango e dal 2022 affianca Concita De Gregorio nel progetto Un’ultima cosa. I singoli “La festa del santo” e “Madre” hanno anticipato l’uscita dell’album, regalando già uno sguardo sulla delicatezza e profondità dei temi affrontati.﻿

