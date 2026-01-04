DOMENICA, 04 GENNAIO 2026
Bari, il doppio volto di Santo Spirito: “Lungomare nuovo? Ma area giochi abbandonata”

La denuncia di alcuni cittadini: "Ecco dove giocano i nostri bimbi, rischiano di farsi male"

Pubblicato da: Francesca Emilio | Ven, 2 Gennaio 2026 - 16:26
c9bae82c-1ab4-468a-874c-a38b0f61dcb0
  • 36 sec

Da una parte tratti del nuovo lungomare, alcuni ancora in fase di cantiere, dall’altra l’area giochi. E’ il doppio volto di Santo Spirito, a sottolinearlo alcuni residenti che denunciano le condizioni dell’area giochi in piazza San Francesco dove la pavimentazione è dissestata e risulta dunque pericolosa per i piccoli che la frequentano i quali rischiano di inciamparci.

“Le condizioni in cui verte quest’area sono la prova di quello che è la nostra amministrazione – denuncia una cittadina – si fa grande di fronte alle grandi opere, ma pecca nella manutenzione e nella presenza quotidiana. La pavimentazione dell’area è completamente dissestata, le mattonelle del marciapiede e dell’area adibita ad hoc non fanno altro che alzarzi. E’ molto pericoloso per chi ci cammina su, dai grandi ai piccoli, soprattutto questi ultimi che corrono spesso ignari e rischiano così di farsi molto male”, conclude. L’area in questione è stata consegnata alla cittadinanza nel 2018. “E’ paradossale sia già così – prosegue um’altra cittadina – possibile che tra un lavoro e un altro non ci sia stato il tempo di migliorarne le condizioni? In estate la piazza è strapiena, c’è anche chi transita in bici o monopattino, il rischio è altissimo”, conclude.

 

 

