DOMENICA, 04 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,260 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,260 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Buoni propositi digitali: cosa prometterci davvero per il nuovo anno?

Dovremmo imparare di più o disimparare qualcosa?

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Lun, 29 Dicembre 2025 - 16:34
rubrica bl24 (47)
  • 2 min

Ogni nuovo anno porta con sé una lista invisibile di promesse. Mangiare meglio, dormire di più, muoversi di più. Ma tra i buoni propositi che raramente scriviamo, ce n’è uno che riguarda tutti: il nostro rapporto con la tecnologia.

Viviamo immersi nel digitale. Lo usiamo per lavorare, informarci, comunicare, rilassarci. Eppure, quando arriva gennaio, la domanda torna puntuale: dovremmo imparare di più o, al contrario, disimparare qualcosa?

Forse la risposta sta nel mezzo.

Nuove app, nuove piattaforme, nuovi linguaggi. Abbiamo acquisito naturalezza nel passare da uno schermo all’altro, nel rispondere a messaggi mentre facciamo altro, nel restare costantemente reperibili. Ma questo ha un prezzo: la sensazione di essere sempre connessi e raramente davvero presenti.

E allora il nuovo anno potrebbe iniziare con una promessa diversa dal solito: usare la tecnologia meglio, non necessariamente di meno.

Usare le app non solo per accumulare notifiche, ma per semplificare la vita. Imparare a proteggere i propri dati, a riconoscere le informazioni affidabili, a distinguere tra ciò che è utile e ciò che è solo rumore. Ma allo stesso tempo, disimparare. Disimparare l’automatismo del controllo continuo. Disimparare l’ansia di rispondere subito. Disimparare l’idea che ogni momento debba essere documentato, condiviso, commentato.

Forse il vero buon proposito tecnologico non è spegnere tutto, ma scegliere. Scegliere quando essere online e quando no. La tecnologia ci ha abituati all’idea che possiamo fare tutto, sempre. Il nuovo anno potrebbe insegnarci che non dobbiamo per forza farlo.

Forse potremmo trovare un equilibrio nuovo. Uno che assomigli un po’ di più alla vita che vogliamo vivere.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Incidente mortale a Bari, spuntano particolari...

Emergono nuovi elementi sul tragico incidente avvenuto sulla complanare della statale...
- 4 Gennaio 2026
Nazionale

L’oroscopo 2026: i consigli pratici anti...

A fine anno succede sempre la stessa cosa, molto italiana: anche...
- 4 Gennaio 2026
Cultura

“Transiti”, al via nel cinema Splendor...

Attraversamenti, sconfinamenti, contaminazioni: “Transiti” è il tema che guida la nuova...
- 4 Gennaio 2026
Eventi

A Capurso il 6 gennaio arriva...

Il Natale a Capurso si è rivelato un evento che ha...
- 4 Gennaio 2026