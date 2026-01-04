Calciomercato Bari, ufficiale il primo rinforzo. Preso Cistana

Andrea Cistana è il nuovo rinforzo difensivo del Bari. Il club pugliese ha ufficializzato l’acquisizione, con la formula del prestito dallo Spezia Calcio, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe 1997, che vestirà la maglia numero 51 e sarà disponibile da domani agli ordini di mister Vivarini.

Cistana è cresciuto nel settore giovanile del Brescia e ha esordito tra i professionisti con la maglia del Prato, prima di fare esperienza in Serie D con il Ciliverghe Mazzano, sempre in prestito dal club lombardo. Tornato a Brescia nel 2018, è diventato uno dei punti di riferimento della squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, collezionando 30 presenze nella stagione della promozione. In massima serie ha confermato il suo valore con 21 presenze e un gol, tanto da essere convocato dal CT Roberto Mancini per due gare di qualificazione agli Europei del 2020.

Fino alla scorsa stagione, Cistana ha vestito la maglia del Brescia in totale 162 partite segnando 9 gol, prima del passaggio allo Spezia. (Foto SSc Bari)