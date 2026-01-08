Vivarini sul calciomercato del Bari: “Faccio fatica a rispondere, sono scontento e preoccupato”

Dopo due settimane di pausa, il Bari si rimette in marcia e lo fa con una partita che pesa già come un bivio. Sabato alle 15 i biancorossi saranno di scena a Carrara contro la Carrarese, in una sfida che vale molto più dei tre punti. Alla vigilia, Vincenzo Vivarini non usa giri di parole e mette subito il focus sull’urgenza del momento. «Ho detto alla squadra che è una gara importante sotto tanti aspetti, siamo in una fase del campionato dove può succedere di tutto. Se non facciamo punti in questo mese è un problema importante, dobbiamo essere molto concentrati. Se in B ti ritrovi in situazioni delicate è difficile venirne fuori, dobbiamo dare tutto. Troviamo una squadra ben consolidata, lavorano da tempo insieme e hanno, sotto l’aspetto tattico, meccanismi per cui si ritrovano a occhi chiusi. Non è un impegno facile, ma se andiamo con lo spirito giusto possiamo fare una grande prestazione».

La sosta, però, sembra aver lasciato segnali incoraggianti. Il tecnico racconta di aver ritrovato un gruppo più consapevole, soprattutto dal punto di vista mentale. «La squadra è rientrata con il piglio giusto. Abbiamo chiuso prima di Natale contro l’Avellino, con un primo tempo fatto con lo spirito giusto e una mentalità diversa. I ragazzi mi hanno accontentato, hanno fatto la partita con i duelli. La squadra ha preso consapevolezza di quanto questo aspetto sia importante, ho visto finalmente un po’ di serenità nel lavoro e nel voler cercare di capire le cose da fare in campo. In questa settimana abbiamo lavorato sui particolari, sono molto fiducioso».

Di fronte ci sarà una Carrarese tutt’altro che semplice da affrontare. «Loro hanno un 3-5-2 ma alzano le mezzali, hanno velocità nel riproporsi in fase offensiva. Ci vengono a prendere con aggressività, sarà sicuramente una partita dove battagliare».

Sul fronte uomini, Vivarini fa il punto partendo da Cistana e dal tema caldo del mercato. «Per quanto riguarda Cistana lui ha fatto la partita contro il Frosinone abbastanza bene, non ha ancora una condizione ottimale ma ci garantisce soluzioni importanti sulla linea difensiva. Ripulisce il gioco e riesce a inserirsi in fase offensiva, mentre prima i difensori erano portati a mantenere la posizione. Sto valutando, gli ho chiesto se può partire da subito o entrare a gara in corso, i novanta minuti non so se può garantirli. Per il mercato posso dire solo che sono preoccupato».

Le uscite imminenti non aiutano a creare serenità, ma l’allenatore prova a tenere tutti sul pezzo. «Non posso dire quello che è successo prima che arrivassi. Vicari è stato capitano di questa squadra, ha dato tantissimo per il Bari, è un giocatore che ho sempre cercato perché ha qualità. Sta soffrendo la situazione ambientale. Poi si chiudono dei cicli, e qui a Bari si è chiuso un ciclo, deve cambiare squadra per adattarsi ad altre situazioni. Anche altri non si sono ambientati, in questo momento però non sto lasciando nessuno indietro, queste sono partite fondamentali, sono professionisti e devono dare il massimo».

Il cambiamento richiesto, prima ancora che tattico, è soprattutto mentale. «Qui a Bari serve cambiare mentalità, serve giocare a viso aperto con la voglia. La squadra scappava sempre indietro, mentre in B bisogna avere la voglia di attaccare e aggredire, serve cambiare a livello mentale. A Carrara mi aspetto una partita di questo livello, prendendo consapevolezza dal punto di vista del gioco. Calciatori di qualità ci sono, serve finire di completare il mosaico. Ho fatto l’esempio di Cistana, i braccetti devono avere qualità per spingere davanti».

Nessuno, però, è escluso a priori. «Non posso lasciare dietro nessuno, sono queste le partite più importanti in assoluto. Se in queste partite facciamo bene ci proiettiamo in un campionato, se sbagliamo ne facciamo un altro. Sicuramente Vicari e Pereiro non saranno a disposizione, per il resto vanno tenuti tutti in grandissima considerazione».

Sul mercato il tecnico resta evasivo ma lascia trasparire un certo malumore. «Faccio fatica a rispondere, ma se sono scontento qualche motivo ci sarà».

Spazio anche ai giovani, che Vivarini considera una risorsa preziosa. «Quando mi fate parlare di calcio sono contento. Credo nei giovani, Kassama l’ha messo in campo, ha energia. Lo stesso discorso vale per Mané, in Serie B è fondamentale che ci sia una squadra tecnicamente brava, ma serve gente di gamba e di energia. Rao fa in allenamento cose straordinarie, ancora non sa smarcarsi e altre cose, ma poi a volte lo fa. Sono però tutti ragazzi da aspettare, è il giusto mix fra giocatori di esperienza e giovani».

Non mancano, però, le difficoltà legate agli infortuni. «Darboe nella risonanza ha riscontrato una lesione al tendine, i tempi si sono allungati di molto. Da questo aspetto abbiamo come centrocampisti veri Verreth e Braunoder. Verreth? Quando lui è stato in campo ha fatto benissimo, nella ripresa è calato. A lui il calcio dà la forza, lo sta facendo molto bene. Il problema suo è che deve ritrovare quella continuità fisica, perché non tiene i novanta minuti».

Buone notizie arrivano invece da Moncini. «Ha avuto febbre al rientro, ma nei due o tre allenamenti è tornato con spirito diverso. Per lui non abbiamo problemi, speriamo che continui a fare quello che lui sa fare».

Sul lavoro svolto, Vivarini vede segnali concreti. «Ieri abbiamo fatto degli step di partita con dei temi particolari, la soddisfazione è stata nel vedere la squadra con consapevolezza del lavoro proposto prima di Avellino. Adesso c’è da sistemare i particolari, ogni sistema che si vuole dare alla squadra ha dei dettagli che portano ad essere preciso in campo».

Infine, una riflessione sul gruppo e sul ruolo di chi deve guidarlo anche nello spogliatoio. «In una squadra è fondamentale lo spogliatoio. Nel momento in cui un tecnico propone qualsiasi cosa, deve avere uno spogliatoio che deve avere capacità di seguire quello che dice. Lui ha grande responsabilità, deve avere la capacità di capire prima degli altri quello che si chiede alla squadra, parlare con i giovani e farli agire nel miglior modo possibile. Bisogna anche rincuorare altri elementi, solo così si riesce a ottenere risultato».