Bari, solo un brodino con l’Avellino: 1-1 al ‘San Nicola’

Un pareggio che serve a poco, un punto che non tira fuori il Bari dalle sabbie mobili della classifica di serie B. Eppure, nel primo tempo si era vista una squadra più aggressiva e volenterosa; poi, paradossalmente, il gol del vantaggio firmato Dickmann ha spento ogni velleità degli uomini di Vivarini, consentendo all’Avellino di prendere campo e trovare un pareggio insperato per quanto visto nella prima frazione di gioco.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida all’Avellino, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini non può contare su Darboe e Dorval. L’allenatore abruzzese schiera i suoi col modulo 3-4-2-1: in difesa torna Meroni, mentre sulla corsia destra c’è Mane.

Nell’Avellino, l’allenatore Raffaele deve fare i conti con diverse assenze. Non saranno del match: Pane, Marchisano, Insigne, Kumi, Favilli, D’Andrea, Crepi e Armellino. Il tecnico di origini napoletane schiera la sua squadra col modulo 3-5-2: ci sono gli ex Tutino e Simic.

PRIMO TEMPO: Occasione monumentale per il Bari al 7’, con Gytkjaer che sbaglia un gol a porta vuota dopo una respinta prodigiosa di Daffara su colpo di testa di Braunoder. Ci prova Maggiore al 13’ con un tocco al volo su calcio di punizione battuto da Verreth. Guizzo di Castrovilli al 18’, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Al 38’ la palla buona arriva sui piedi di Castrovilli, dopo una respinta della retroguardia irpina, ma il tentativo dell’ex centrocampista della Fiorentina è troppo debole per impensierire Daffara. Dopo due minuti di recupero, si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La sblocca il Bari al 53’ con Dickmann, che calcia dal limite dell’area e fulmina Daffara. L’Avellino si riversa nella metà campo biancorossa, ma sono i Galletti ad andare ancora al tiro, sempre con Dickmann, che stavolta calcia alto. Pareggio dell’Avellino al 68’ con Biasci, che approfitta di un grave errore di Cerofolini, incapace di trattenere una facile conclusione di Russo. Primi due cambi per Vivarini al 73’: fuori Mane e Maggiore, dentro Rao e Antonucci. Cambia ancora il Bari all’86’: dentro Kassama e Bellomo, fuori Verreth e Meroni. Due minuti dopo entra anche Moncini al posto di Gytkjaer. Ci prova Bellomo in pieno recupero, ma la sua conclusione viene disinnescata da Daffara. È l’ultimo sussulto del match: Bari-Avellino, edizione 2025/26, termina 1-1 allo stadio “San Nicola”.

PAGELLE: Dickmann che perla…Gytkjaer, che errore! ﻿

Cerofolini 5, Meroni 6 (86′ Kassama sv), Pucino 5,5, Nikolaou 5, Mane 6,5 (73′ Antonucci 5,5), Braunoder 6, Verreth 5 (86′ Bellomo sv), Dickmann 7, Castrovilli 5,5, Maggiore 5 (73′ Rao 5,5) , Gytkjaer 5 (88′ Moncini sv)

Vivarini 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 53′ Dickmann 68′ Biasci

Ammoniti: Cancellotti, Milani, Braunoder, Pucino, Patierno, Cerofolini

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 4 – 4

Corner: 3 – 3

Possesso palla: 40% 60%

Spettatori: 11.265 (5.134 abbonati; 1.290, esaurito settore dedicato agli ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Meroni, Pucino (c), Nikolaou, Mane, Braunoder, Verreth, Dickmann, Castrovilli, Maggiore, Gytkjaer

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Moncini, Kassama, Antonucci, Rao, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Cerri

AVELLINO: Daffara, Missori, Palmiero (c), Tutino, Biasci, Sounas, Cancellotti, Besaggio, Simic, Enrici, Milani

Panchina: Iannarilli, Gyabuaa, Patierno, Russo, Palumbo, Cagnano, Lescano, Panico, Manzi

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Simone Pistarelli della sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. VAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria), coadiuvato dall’ AVAR Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

Foto Ssc Bari