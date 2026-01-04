Drammatico incidente sulla complanare della SS100: due giovani perdono la vita

Una mattinata come tante si è trasformata in tragedia lungo la complanare della statale 100, uno degli assi più frequentati dell’area metropolitana barese. Nel tratto compreso tra Triggiano e Bari, non lontano dalla zona commerciale dell’Ikea, un violento incidente stradale ha spezzato la vita di due giovanissimi e lasciato un terzo ragazzo ferito. La tragedia è avvenuta in una strada chiusa al traffico in cui solitamente vengono disputate gare illegali tra auto o moto.

Le vittime sono un ragazzo di 18 anni e uno di 17, entrambi residenti nel quartiere Poggiofranco di Bari. A perdere la vita è stato il conducente di una moto e la persona che si trovava davanti al mezzo al momento dell’impatto. Ferito, invece, il passeggero che viaggiava sulla motocicletta, soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane alla guida stava probabilmente provando la moto che aveva intenzione di acquistare. Per cause che restano da chiarire, il mezzo avrebbe investito il proprietario della motocicletta, con conseguenze drammatiche. L’impatto non ha lasciato scampo a entrambi, mentre il passeggero è rimasto gravemente ferito.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e diverse ambulanze del 118. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

Pesanti anche le conseguenze sulla circolazione. La complanare della SS100 ha fatto registrare lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni, con disagi soprattutto per chi era diretto verso Bari. Una giornata segnata dal dolore e da interrogativi che ora attendono risposte.﻿