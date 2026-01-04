DOMENICA, 04 GENNAIO 2026
Bari, piazza Risorgimento teatro di una nuova rissa tra due giovani

Cresce l'allarme sicurezza nel quartiere

Pubblicato da: redazione | Dom, 4 Gennaio 2026 - 14:34
Rissa Bari
  • 4 sec

Un’altra notte di tensione ha turbato la tranquillità di piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà di Bari. La piazza, solitamente frequentata da famiglie e ragazzi in cerca di svago, è stata teatro di una violenta colluttazione tra due giovani.

Intorno alla fontana centrale, una quindicina di ragazzi si sono ritrovati come testimoni silenziosi di una scena di inaudita violenza. La piazza è ormai da tempo segnalata come punto critico per assembramenti notturni e risse.

La ripetizione di questi episodi ha fatto crescere l’allarme sicurezza nel quartiere. I cittadini chiedono un presidio maggiore delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore serali e notturne, per evitare che uno spazio pubblico centrale si trasformi in un luogo dove la violenza diventa routine, con ricadute dirette sulla qualità della vita di chi vi abita.﻿

