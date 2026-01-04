Puglia: nel 2025, oltre 60 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi

Con centinaia di eventi ambientali, migliaia di volontari attivi e un numero crescente di Comuni coinvolti, il 2025 è stato un anno di straordinario impegno per Plastic Free Onlus in Puglia. Dalle coste alle aree interne, la partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni locali ha confermato una sempre maggiore consapevolezza ambientale.

Su scala nazionale, Plastic Free ha organizzato 2.081 appuntamenti ambientali, coinvolto 53.487 volontari e raccolto 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti. Sono stati inoltre sensibilizzati 78.161 studenti in 939 eventi scolastici, firmati 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e riconosciuti 122 Comuni Plastic Free. Simbolo dell’impegno di Plastic Free restano le tartarughe marine: nel 2025 ne sono state salvate 57 da morte certa e 3.868 sono state accompagnate alla nascita, grazie alla collaborazione con il Centro di Recupero di Calimera (LE). L’associazione è stata accreditata presso l’UNEP – il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente – e ha partecipato attivamente ai negoziati internazionali contro l’inquinamento da plastica, oltre ad aver avviato il primo studio scientifico sugli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, in collaborazione con l’IRCCS San Raffaele di Roma e l’Università San Raffaele.

“Gli importanti risultati raggiunti, sia in termini di rifiuti recuperati dall’ambiente che di appuntamenti di sensibilizzazione e tartarughe salvate, ci saranno da stimolo per fare ancora di più nel 2026 – dichiara Luigi Schifano, referente regionale di Plastic Free –. Un ringraziamento speciale va a tutti i referenti che quotidianamente si impegnano e portano avanti i nostri progetti, coprendo tutto il territorio regionale con passione e costanza”.

Nel 2025, in Puglia si sono svolti 359 appuntamenti ambientali, tra cui 160 clean up, 23 raccolte di mozziconi, 44 passeggiate ecologiche ed eventi pubblici, con il coinvolgimento di 7.046 volontari e la rimozione di 60.520,20 chilogrammi di rifiuti. Le attività hanno sensibilizzato 4.516 cittadini e 6.642 studenti attraverso 74 eventi scolastici.

Sul piano istituzionale, sono 39 i Protocolli d’Intesa già firmati in Puglia, con un’adesione diffusa su tutto il territorio: 16 nella provincia di Lecce, 12 nella Città Metropolitana di Bari, 4 a Taranto, 3 ciascuno nelle province di Brindisi e Foggia e 1 nella BAT, oltre al protocollo sottoscritto con la Città Metropolitana di Bari. Un segnale concreto della volontà condivisa di intraprendere percorsi strutturati per la tutela dell’ambiente.

I 12 Comuni Plastic Free riconosciuti nel 2025 testimoniano un impegno trasversale che coinvolge città costiere e centri dell’entroterra. La Città Metropolitana di Bari guida la classifica regionale con Acquaviva delle Fonti, Bari, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Mola di Bari e Monopoli, seguita dalla provincia di Taranto con Castellaneta, Manduria e Mottola. Completano il quadro Ceglie Messapica e Fasano in provincia di Brindisi e Castro nel Leccese.

La Puglia è inoltre tra le regioni più attive nell’emissione di ordinanze contro il rilascio in aria di palloncini, provvedimenti concreti per la salvaguardia dell’ambiente e della fauna. Sono 11 i Comuni che hanno adottato l’ordinanza: Castro, Acquaviva delle Fonti, Mottola, Vernole, Cassano delle Murge, Ceglie Messapica, Castellaneta, Spongano, Gioia del Colle, Manduria e Campi Salentina.

Un 2025 ricco di risultati che stimola nuove energie e visioni per il futuro. Plastic Free guarda al 2026 con la consapevolezza che il cambiamento passa da azioni concrete, diffuse e condivise.