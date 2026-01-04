DOMENICA, 04 GENNAIO 2026
Rissa in piazza Risorgimento a Bari: ecco le immagini dell’accaduto

Colluttazione sotto gli occhi dei presenti, che restano immobili

Pubblicato da: redazione | Dom, 4 Gennaio 2026 - 17:39
Rissa Bari
  • 34 sec

Ecco il video che mostra una scena che lascia senza parole: piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà di Bari, trasformata per pochi minuti in un ring improvvisato. Due giovani si picchiano sotto gli occhi dei presenti, che restano immobili, spettatori silenziosi di una violenza che sorprende in un luogo solitamente frequentato da famiglie e ragazzi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
