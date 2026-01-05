LUNEDì, 05 GENNAIO 2026
Bari, in tanti alla cena solidale presso la Parrocchia di San Carlo Borromeo

Un momento di condivisione e sostegno per persone in condizioni di fragilità

Pubblicato da: redazione | Lun, 5 Gennaio 2026 - 15:51
Cena solidale
  • 34 sec

Le festività possono diventare un’occasione di calore e vicinanza per chi si trova in condizioni di fragilità. A Bari, questo spirito si è concretizzato in una cena solidale che ha unito 70 ospiti in un momento di condivisione e attenzione, organizzato nella Parrocchia di San Carlo Borromeo. L’iniziativa ha voluto offrire non solo un pasto caldo e di qualità, ma anche la possibilità di sentirsi accolti e sostenuti, riscoprendo il valore della solidarietà durante le feste.

La cena è nata con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e un momento di incontro. Promotore dell’iniziativa è stato Don Angelo Cassano, da sempre all’opera nell’ambito della solidarietà e punto di riferimento per il territorio e per chi opera nel terzo settore. La sua dedizione ha reso possibile un evento in cui attenzione e cura per gli ospiti hanno avuto un ruolo centrale, valorizzando la dimensione umana dell’iniziativa.

L’evento è stato reso possibile grazie alla sensibilità della famiglia Volpe e del contributo di La Lucente S.p.A., che hanno sostenuto l’iniziativa con generosità. Fondamentale anche la collaborazione del ristorante Al Pescatore di Bari Vecchia, che ha curato il servizio catering.

