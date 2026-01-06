Musica e solidarietà, “Un Pianoforte per Strada” accende Bari

La musica riempie via Sparano fin dal mattino. Sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando è infatti in corso l’ottava edizione di “Un Pianoforte per Strada”, la maratona musicale che unisce artisti, cittadini e volontari in nome della solidarietà. Al pianoforte c’è anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che si alterna con amici musicisti e ospiti.

Dalle 9 alle 21 la strada si trasforma in un piccolo teatro all’aperto. In tanti i cittadini che si fermano ad ascoltare le note che sostengono una causa precisa: il ricavato della giornata è destinato ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, diretto dal dottor Nicola Santoro. Un gesto che, anno dopo anno, coinvolge sempre più persone.

Sul palco si alterneranno generi e volti diversi: jazz, classica, cori, voci soliste, pianisti. In passato non sono mancati ospiti a sorpresa come Al Bano e Checco Zalone. Accanto alla musica, c’è la rete del volontariato. I medici e i volontari di Agebeo e Amici di Vincenzo Odv, La Culla di Spago Odv e Apleti Ets distribuiscono materiale informativo, spiegano i progetti, organizzano giochi per i bambini. A condurre, come da tradizione, ci sono Max Boccasile e Carlo Maretti. Attorno all’iniziativa ruota una squadra di partner e aziende del territorio che sostengono l’evento. Intanto il profumo di cioccolata calda e panettone artigianale — offerti dalla caffetteria Jeròme — accompagna il flusso delle persone.