Noicattaro, due giovani denunciati per l’intrusione alla scuola Pende

Un episodio che ha scosso la comunità di Noicattaro si è verificato nella serata di ieri: due giovani sono entrati illegalmente all’interno della scuola media Nicola Pende, nella zona Alberghiero, un luogo che per il territorio rappresenta molto più di un semplice edificio pubblico, essendo uno spazio dedicato alla formazione e alla crescita dei ragazzi.

Grazie alla prontezza di alcuni cittadini e al senso civico dimostrato, la Polizia Locale è intervenuta rapidamente. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due responsabili, che sono stati poi accompagnati presso il Comando e denunciati per i reati connessi all’intrusione. Al momento sono in corso accertamenti per verificare eventuali danni o sottrazioni all’interno dell’istituto.

Il sindaco Raimondo Innamorato ha commentato la vicenda sottolineando l’importanza del rispetto dei beni pubblici e delle regole: “Atti di questo tipo non possono e non devono essere tollerati. Le scuole appartengono alla collettività e vanno rispettate e tutelate. Il rispetto del bene comune è un valore fondamentale che dovrebbe essere trasmesso innanzitutto in famiglia”.

Il primo cittadino ha aggiunto che seguirà personalmente la vicenda per garantire che non vengano applicate forme di indulgenza e che certi comportamenti abbiano conseguenze chiare, fungendo anche da monito per altri giovani.

Infine, il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente gli agenti della Polizia Locale per l’intervento tempestivo, efficiente e professionale, e i cittadini che hanno collaborato alla risoluzione dell’episodio. “È anche grazie a gesti come questi che possiamo difendere la legalità e il decoro della nostra comunità”, ha concluso.