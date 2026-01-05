MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Bilanci sempre più fragili e disuguaglianze in aumento: “Le famiglie sono in affanno”

L'allarme Codacons

Pubblicato da: redazione | Dom, 4 Gennaio 2026 - 11:58
La condizione economica delle famiglie italiane continua a peggiorare, con effetti sempre più evidenti sulla vita quotidiana delle persone e sull’equilibrio sociale del Paese. Anni di redditi stagnanti e una lunga fase inflattiva hanno ridotto il potere d’acquisto, erodendo risparmi e capacità di spesa, in particolare per i nuclei più fragili.

Un quadro allarmante confermato dall’analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, che certifica come la crescita registrata negli ultimi anni non si sia tradotta in un reale miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie.

Il risultato è una società sempre più diseguale, nella quale una parte crescente della popolazione fatica a sostenere le spese ordinarie, mentre la ricchezza tende a concentrarsi. Viene così meno il modello dell’Italia come Paese di risparmiatori, sostituito da una realtà fatta di consumi compressi, risparmi erosi e crescente incertezza sul futuro.

È proprio alla luce di questo scenario che l’Associazione prevede un flop dei saldi invernali. Con margini di spesa sempre più ridotti, i consumatori saranno costretti a limitare o rinviare gli acquisti, concentrandosi esclusivamente sui beni indispensabili. Neppure gli sconti riusciranno a riattivare la domanda, perché il problema non è il livello dei prezzi, ma la mancanza di liquidità e di fiducia.

«Il disinteresse del governo per politiche efficaci a sostegno dei ceti più deboli rappresenta il colpo finale per milioni di famiglie italiane» – afferma il Codacons. «Senza interventi su salari, pensioni e potere d’acquisto, il Paese è destinato a un progressivo impoverimento e a un inevitabile crollo dei consumi, di cui i saldi invernali saranno solo la prima, evidente conferma»

