Ssc Bari, la partita si sposta in Comune: opposizioni unite per una seduta monotematica

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Il futuro del Bari Calcio approda in Consiglio comunale. I gruppi consiliari di opposizione hanno infatti presentato una richiesta di autoconvocazione dell’assemblea cittadina per una seduta monotematica dedicata alla situazione sportiva e societaria del club biancorosso, tema che nelle ultime settimane ha alimentato il dibattito tra tifosi e cittadini.

L’iniziativa punta ad aprire un confronto pubblico sul ruolo che la squadra riveste per il territorio e sulle prospettive che attendono il Bari Calcio. Secondo quanto spiegato dalle opposizioni, l’intenzione è quella di coinvolgere anche i consiglieri di maggioranza per condividere un percorso comune su una questione ritenuta di interesse per l’intera città.

«Il Bari non è soltanto una squadra di calcio ma un simbolo della nostra città e della nostra storia collettiva. Per questo riteniamo doveroso che il Consiglio comunale affronti apertamente una questione che coinvolge migliaia di cittadini e tifosi. Chiediamo un dibattito serio, trasparente e partecipato», dichiara Fabio Romito, coordinatore delle opposizioni.

Sulla stessa linea Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d’Italia e tifoso del Bari calcio: «L’amministrazione comunale non può restare spettatrice rispetto alle legittime preoccupazioni che arrivano dal mondo del tifo e da larga parte della città. Il Consiglio comunale rappresenta la sede più autorevole per ascoltare tutte le posizioni e valutare ogni possibile iniziativa a tutela dell’interesse della comunità barese. La città merita piena trasparenza sul futuro del Bari Calcio».

Per Carlo Patruno, esponente di Romito Sindaco, «questa richiesta nasce dalla volontà di dare voce ai cittadini. Auspichiamo una discussione costruttiva che metta al centro il futuro dei colori biancorossi».

Le forze di opposizione confidano ora in una partecipazione ampia da parte delle diverse componenti politiche presenti in Consiglio, con l’auspicio che la seduta possa trasformarsi in un momento di confronto utile per rafforzare il rapporto tra la città e la sua squadra di calcio.