“Meraviglioso e diligente”: l’istituto Marconi ricorda Andrea, deceduto ieri nell’incidente di Mungivacca

Nella giornata di ieri, in seguito ad un terribile incidente di moto, ha perso la vita Andrea Liddi, un ex alunno del Marconi-Hack diplomato lo scorso anno al percorso quadriennale di Energia. “Andrea è stato un ragazzo meraviglioso e diligente – scrive l’istituto – sensibile e sempre corretto, uno studente atleta dal profilo ineccepibile. La grande famiglia del Marconi-Hack, i compagni di classe, insieme ai loro genitori, esprimono la profonda vicinanza alla famiglia di Andrea e a tutti coloro che piangono la sua giovane vita stroncata oggi”.

Anche il Cus Bari ha espresso “profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Andrea Liddi, giovane nuotatore cussino di 18 anni. Un ragazzo solare e determinato – ricorda la società – che ha saputo distinguersi non solo per il suo impegno sportivo ma anche per i valori umani che trasmetteva ogni giorno. La sua passione per il nuoto, la dedizione agli allenamenti e il rispetto verso compagni, tecnici e avversari resteranno per sempre nel cuore di tutta la famiglia del Cus Bari. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e commozione alla famiglia di Andrea, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Intanto emergono nuovi elementi sul tragico incidente avvenuto sulla complanare della statale 100, tra Triggiano e Bari, che ha provocato la morte dei due giovani e ha lasciato un terzo ragazzo gravemente ferito. Le vittime sono appunto Andrea Liddi, 18 anni, e Davide Capuozzo, 17 anni, entrambi residenti nella zona di Poggiofranco. Ferito anche il passeggero della motocicletta, A.R., anch’egli barese, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari: le sue condizioni sarebbero serie, ma non tali da far temere per la vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la moto — una Yamaha 700 immatricolata da circa sei mesi — procedeva a velocità sostenuta quando ha travolto il 18enne, che si sarebbe chinato per recuperare un oggetto caduto sull’asfalto, forse un piccolo componente del mezzo. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato per decine di metri. La velocità del mezzo, secondo le prime stime, potrebbe aver superato i 140 chilometri orari.

La motocicletta, intestata a una 52enne di Bari, sviluppa una potenza che, per legge, ne consentirebbe la guida solo a partire dai 20 anni: su questo aspetto sono in corso accertamenti. L’incidente si è verificato in una zona alle spalle del mercato ortofrutticolo mai entrato in funzione, lungo un tratto che dovrebbe essere chiuso al traffico. Si tratta di un’area purtroppo nota tra i più giovani: una strada isolata, spesso invasa da rifiuti, utilizzata da tempo come pista improvvisata per prove di auto e moto di grossa cilindrata, con test di accelerazione e manovre pericolose.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri. I rilievi sono coordinati dalla pm di turno, Savina Toscani. In serata ieri sono arrivati anche i familiari dei due ragazzi deceduti. La dinamica completa del sinistro è ancora in fase di ricostruzione.