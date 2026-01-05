LUNEDì, 05 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,270 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,270 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Meraviglioso e diligente”: l’istituto Marconi ricorda Andrea, deceduto ieri nell’incidente di Mungivacca

Il Cus: "Un ragazzo solare e determinato"

Pubblicato da: redazione | Lun, 5 Gennaio 2026 - 09:09
andrea liddi
  • 4 min

Nella giornata di ieri, in seguito ad un terribile incidente di moto, ha perso la vita Andrea Liddi, un ex alunno del Marconi-Hack diplomato lo scorso anno al percorso quadriennale di Energia. “Andrea è stato un ragazzo meraviglioso e diligente – scrive l’istituto – sensibile e sempre corretto, uno studente atleta dal profilo ineccepibile. La grande famiglia del Marconi-Hack, i compagni di classe, insieme ai loro genitori, esprimono la profonda vicinanza alla famiglia di Andrea e a tutti coloro che piangono la sua giovane vita stroncata oggi”.

Anche il Cus Bari ha espresso “profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Andrea Liddi, giovane nuotatore cussino di 18 anni. Un ragazzo solare e determinato  – ricorda la società – che ha saputo distinguersi non solo per il suo impegno sportivo ma anche per i valori umani che trasmetteva ogni giorno. La sua passione per il nuoto, la dedizione agli allenamenti e il rispetto verso compagni, tecnici e avversari resteranno per sempre nel cuore di tutta la famiglia del Cus Bari. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e commozione alla famiglia di Andrea, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Intanto emergono nuovi elementi sul tragico incidente avvenuto sulla complanare della statale 100, tra Triggiano e Bari, che ha provocato la morte dei due giovani e ha lasciato un terzo ragazzo gravemente ferito. Le vittime sono appunto Andrea Liddi, 18 anni, e Davide Capuozzo, 17 anni, entrambi residenti nella zona di Poggiofranco. Ferito anche il passeggero della motocicletta, A.R., anch’egli barese, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari: le sue condizioni sarebbero serie, ma non tali da far temere per la vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la moto — una Yamaha 700 immatricolata da circa sei mesi — procedeva a velocità sostenuta quando ha travolto il 18enne, che si sarebbe chinato per recuperare un oggetto caduto sull’asfalto, forse un piccolo componente del mezzo. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato per decine di metri. La velocità del mezzo, secondo le prime stime, potrebbe aver superato i 140 chilometri orari.

La motocicletta, intestata a una 52enne di Bari, sviluppa una potenza che, per legge, ne consentirebbe la guida solo a partire dai 20 anni: su questo aspetto sono in corso accertamenti. L’incidente si è verificato in una zona alle spalle del mercato ortofrutticolo mai entrato in funzione, lungo un tratto che dovrebbe essere chiuso al traffico. Si tratta di un’area purtroppo nota tra i più giovani: una strada isolata, spesso invasa da rifiuti, utilizzata da tempo come pista improvvisata per prove di auto e moto di grossa cilindrata, con test di accelerazione e manovre pericolose.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri. I rilievi sono coordinati dalla pm di turno, Savina Toscani. In serata ieri sono arrivati anche i familiari dei due ragazzi deceduti. La dinamica completa del sinistro è ancora in fase di ricostruzione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bitonto, colpo notturno sulla SP 218:...

Un’azione rapida, studiata nei dettagli, messa a segno nel silenzio della...
- 5 Gennaio 2026
Cronaca

Tragedia di Crans-Montana: un minuto di...

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un...
- 5 Gennaio 2026
Amici a quattro zampe

Bari, 100 cani e gatti hanno...

Quasi 100 animali hanno trovato una famiglia nel 2025 grazie all'opera...
- 5 Gennaio 2026
Segnalato da voi

Bari, caos della raccolta rifiuti: “Le...

Il consigliere del Municipio 2 di Fratelli d’Italia Onofrio De Giglio...
- 5 Gennaio 2026