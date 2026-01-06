MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Auto fuori strada nel Tarantino, cinque feriti

Nel tratto tra Taranto e Massafra

Pubblicato da: redazione | Mar, 6 Gennaio 2026 - 11:42
ambulanza 118
  • 58 sec

Paura questa mattina lungo la statale 7 Appia, nel tratto tra Taranto e Massafra, dove una Peugeot è finita fuori strada dopo che il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

A bordo dell’auto c’erano cinque persone, tra cui due minorenni. Nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi, ma tutti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico nel tratto interessato. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

