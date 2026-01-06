Al via mandato Decaro in Puglia: “Emozionato, siate severi nel giudicare”

“Sono emozionato, non vi chiedo indulgenza anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò”. Scrive così Antonio Decaro, a poche ore dal giorno della proclamazione che darà il via al suo mandato da presidente della Regione Puglia, in un lungo post pubblicato sui social.

“Domani, alle 15, sarò proclamato Presidente della Regione Puglia – scrive – in questi giorni ho scelto di dedicare un po’ di tempo alla mia famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità. Da domani la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura. Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto. So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo. Non vi chiedo indulgenza, anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano. Lavoriamo insieme per provare a migliorare la nostra terra”, prosegue.

“Il 5 settembre scorso – si legge ancora – quando mi sono candidato, ho scelto la Puglia. Qualcuno mi ha chiesto: “Chi te lo ha fatto fare?” La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia”, conclude.