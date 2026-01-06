MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Bari, pedone investito in via Giulio Petroni. È in codice rosso

Trasportata al Di Venere

Pubblicato da: redazione | Mar, 6 Gennaio 2026 - 14:11
ambulanza 118 asl
  • 21 sec

Pedone investito a Bari. È accaduto poco fa, in via Giulio Petroni, nei pressi della pizzeria Quadrifoglio. La vittima, una donna di 76 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Di Venere. Sul posto personale del 118 e polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

