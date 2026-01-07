Bari: via Amendola si prepara al cambio di volto con cantieri e novità per pedoni e ciclisti

Via Amendola a Bari è da tempo sotto i riflettori non solo per le code quotidiane e i disagi al traffico, ma anche per l’avvio di un intervento di riqualificazione che punta a trasformare radicalmente una delle strade più importanti della città. Per molti baresi, soprattutto nelle ore di punta, percorrere questa arteria significa fare i conti con lunghe code che rendono complesso anche raggiungere servizi cruciali come il Pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Criticità che l’amministrazione intende alleviare attraverso un progetto finanziato anche con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il progetto, approvato dalla giunta comunale, interessa circa 1.300 metri di carreggiata di via Amendola e combina diversi interventi con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la qualità complessiva della strada. I cantieri, il cui cronoprogramma prevede circa 213 giorni di lavori, dovrebbero partire nei primi mesi del 2026 e interesseranno anche il collegamento con via Postiglione e via Meucci, nell’ambito di un piano urbano integrato di rigenerazione.

Una delle novità più significative riguarda la realizzazione di nuovi marciapiedi, più ampi e progettati per essere accessibili anche alle persone con disabilità, con percorsi tattili per ipovedenti secondo il sistema LOGES, che faciliteranno gli spostamenti pedonali.

Parallelamente, saranno installati circa 45 nuovi corpi illuminanti a LED lungo via Amendola, pensati per migliorare la visibilità e ridurre i consumi energetici rispetto agli impianti esistenti.

Un altro elemento centrale del progetto è la pista ciclabile, concepita per rendere più sicuri e fluidi gli spostamenti in bicicletta. Il tracciato, pensato in continuità con quello già presente in altri tratti della città, comprenderà piste in sede propria monodirezionali e bidirezionali, con larghezze specifiche e raccordi in corrispondenza delle principali intersezioni, per garantire continuità e sicurezza nel percorso.

L’obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile, riducendo la dipendenza dall’auto privata e offrendo alternative più sicure e comode per pedoni e ciclisti.

La riqualificazione, oltre alle piste ciclabili, al rifacimento del manto stradale e ai nuovi marciapiedi, comprende anche l’installazione di paletti parapedonali per separare le aree di camminamento, aumentare la sicurezza e prevenire i parcheggi selvaggi, oltre alla modifica di alcune intersezioni per migliorare la fluidità del traffico.

È prevista inoltre una sistemazione generale degli impianti di illuminazione in varie zone critiche, con l’obiettivo di aumentare comfort e sicurezza anche nelle ore serali.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio che comprende anche via Postiglione e via Meucci, dove sono previsti interventi complementari come aree verdi attrezzate, pavimentazioni speciali e spazi di socialità urbana. In queste zone, con caratteristiche diverse rispetto a via Amendola, sono previste anche pavimentazioni in pietra locale e aree alberate, che contribuiranno a rendere l’ambiente urbano più gradevole e vivibile.

Durante i lavori è probabile che la viabilità subisca modifiche temporanee: alcune corsie potrebbero essere ridotte e saranno adottate soluzioni alternative per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico. Le autorità comunali hanno comunque assicurato che ogni fase dei cantieri sarà accompagnata da adeguate informazioni per i cittadini, con l’obiettivo di minimizzare disagi e impatti negativi sul traffico quotidiano.

“I lavori inizieranno presumibilmente a fine gennaio – racconta a Borderline24 l’assessore alle Opere pubbliche, Reti e Mobilità sostenibile, Domenico Scaramuzzi –. Si comincerà nel tratto compreso tra viale Einaudi e via Postiglione, mentre il secondo lotto interesserà la zona tra via Postiglione e via Unità d’Italia. In questi giorni l’ingresso in città è particolarmente difficoltoso, come ogni anno nel periodo delle feste; a fine gennaio, quando partiranno i lavori, la situazione sarà però tornata alla normalità”.

“Si tratta di interventi necessari e già programmati – aggiunge Scaramuzzi –. Così come oggi via Amendola è più bella e confortevole nel tratto tra Mungivacca e viale Einaudi, lo diventerà anche nel secondo tratto. Tra due o tre anni, con la realizzazione del nuovo ponte Padre Pio, ai piedi della struttura sarà realizzata anche una rotatoria per eliminare le intersezioni semaforiche. Il vecchio ponte sarà demolito subito dopo l’apertura al traffico del nuovo sottopasso che collegherà il quartiere San Pasquale con Japigia. Il nuovo ponte sarà più largo e più lungo, così da consentire il passaggio, nella parte sottostante, degli altri due fasci di binari della variante a sud”.

“Tutti i cantieri vengono avviati per migliorare la città e la qualità della vita dei baresi: durante la fase dei lavori è normale che possano verificarsi alcune criticità, ma si tratta di disagi temporanei a fronte di un obiettivo di interesse collettivo”, conclude l’assessore.