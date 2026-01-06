Bari e la Città Metropolitana: la comunicazione entra nell’era dell’intelligenza artificiale

La Città Metropolitana di Bari cambia passo nella comunicazione con cittadini e Comuni. Il Consiglio Metropolitano ha approvato il nuovo Piano Triennale della Comunicazione 2026–2028, un progetto che va oltre gli aggiornamenti tecnologici tradizionali e punta a rendere più trasparente e partecipato il dialogo tra l’ente e i 41 Comuni del territorio. Tra le novità più significative c’è la nascita di una rete metropolitana degli Uffici Stampa, che coordinerà le attività di comunicazione a livello territoriale, e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per supportare la strategia istituzionale.

«Potenziare la comunicazione significa rafforzare il ruolo della Città Metropolitana come punto di riferimento e di coordinamento per i Comuni – spiega il sindaco metropolitano Vito Leccese –. In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per fare da raccordo, superare i campanilismi e costruire progettualità condivise: oggi questo lavoro deve arrivare con maggiore forza alle comunità, diventare visibile, comprensibile e trasparente. La cabina di regia metropolitana per gli Uffici Stampa è un progetto innovativo e strategico, sul quale saremo pienamente impegnati, perché crediamo che una comunicazione istituzionale autorevole, coordinata e moderna sia fondamentale per rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini e dare valore alle politiche pubbliche sul territorio».

﻿Per la prima volta, la Città Metropolitana affianca agli strumenti tradizionali tecnologie di intelligenza artificiale. L’IA sarà utilizzata per analizzare il sentiment dei cittadini, gestire chatbot istituzionali e automatizzare la produzione dei contenuti, con l’obiettivo di rendere più rapida, chiara e inclusiva la comunicazione.﻿

Il secondo punto chiave del Piano riguarda il rapporto con i Comuni. La rete degli Uffici Stampa nasce da un percorso condiviso con i territori, basato su ascolto e dialogo, e si inserisce in un modello di co-pianificazione consolidato negli anni. Grazie a questo coordinamento, sarà possibile condividere informazioni, armonizzare i messaggi e raccontare in modo unitario i progetti strategici della Terra di Bari.

Tra gli obiettivi principali della rete c’è la costruzione di un linguaggio comune, la diffusione coerente delle informazioni, la valorizzazione dei progetti locali, il rafforzamento delle relazioni con media e cittadini e la realizzazione di campagne, eventi e iniziative coordinate. La comunicazione non sarà più solo uno strumento di racconto, ma un vero e proprio spazio condiviso capace di creare una visione unitaria e partecipata del territorio, integrando partnership istituzionali ed economico-sociali e garantendo la massima trasparenza sull’utilizzo dei fondi pubblici.

Il Piano si articola in cinque macroaree strategiche: transizione digitale e verde, partecipazione e piano strategico, politiche giovanili, relazioni con i Comuni e cultura diffusa. L’obiettivo è costruire una comunicazione moderna, inclusiva e orientata al futuro, capace di mettere cittadini, Comuni e stakeholder al centro del dialogo.