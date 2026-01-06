MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Google svela i trend di ricerca 2025 in Italia: trionfano le ricette

Ecco i piatti più 'cliccati'

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 16:50
Con le festività ormai agli sgoccioli, è tempo di fare il punto sulle curiosità che hanno segnato il web negli ultimi mesi dell’anno. Google svela i trend di ricerca 2025 in Italia, con le ricette al centro﻿. «Le ricette rivestono un ruolo centrale nell’annuale report dei trend di ricerca», sottolineano gli analisti di Google. E il quadro italiano evidenzia come le tradizioni culinarie regionali restino tra le più cercate, soprattutto in corrispondenza delle festività.

Aprendo la classifica dei piatti più cliccati, troviamo in fondo il salame di cioccolato, semplice e familiare, seguito da castagnole, torta pasqualina e biscotti di Pasqua, simboli delle ricorrenze. Alla sesta posizione si affacciano i biscotti di Squid Game, ispirati all’ultima stagione della popolare serie coreana su Netflix, mentre al quinto posto troviamo i Crumbl Cookies, ricetta più cercata nel 2024, quest’anno scivolata a metà classifica.

Tra le ricerche più popolari non mancano le chiacchiere, seguite dalle uova alla Jova, diventate virali come la colazione preferita di Jovanotti. In cima alla classifica si confermano protagoniste le ricette pasquali per eccellenza: la colomba e il casatiello napoletano.

Anche a sei giorni dall’inizio del nuovo anno, il report di Google ricorda che ciò che cerchiamo online racconta molto di noi: dei nostri gusti, delle nostre passioni e di come il digitale resti sempre un osservatorio privilegiato sulle abitudini degli italiani, soprattutto a tavola.

