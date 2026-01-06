MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Bus stracolmi sulla Putignano-Martina, la denuncia: “Insulto alla dignità delle persone”

La denuncia del consigliere regionale Scatigna

Pubblicato da: redazione | Dom, 4 Gennaio 2026 - 22:25
608994817_25478437081814575_1031580107771460223_n
  • 50 sec

“L’ennesimo scandalo del pietoso servizio offerto, si fa per dire, da Ferrovie del Sud Est è raccontato in una fotografia scattata  che documenta un grande assembramento di persone in attesa dei bus sostitutivi per la tratta Putignano-Martina. Un autentico insulto alla dignità delle persone e dei turisti a cui si fornisce uno spettacolo indegno”. La denuncia è del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna

“Gli utenti che dovrebbero usufruire di un servizio pubblico che FSE non è evidentemente in grado di garantire non sono bestie. Pagano il biglietto, pagano un abbonamento ed è loro sacrosanto diritto salire su un bus, anziché restare a terra come pure accade, per potersi spostare, andare a lavorare, frequentare scuole e università. E invece eccoci di fronte, nel pieno delle festività natalizie e in zone ormai rinomatamente anche turistiche, a prendere atto di una situazione inaccettabile che continua a ripetersi con i responsabili del trasporto pubblico che proseguono a non fregarsene niente, a fare come se nulla fosse – continua –  Più volte, come è noto, ho sollecitato nel tempo Ferrovie del Sud Est a cambiare decisamente rotta attraverso lettere, diffide, denunce. Continuerò a farlo finché i problemi non saranno risolti dando voce alle decine di cittadini che, ogni giorno, mi chiedono aiuto per ottenere risposte, rivendicare diritti e dignità che FSE si dimostra sistematicamente incapace di fornire”.

