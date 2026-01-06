MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Puglia, due milioni per progettare il primo ITS Campus: coinvolti Lecce e Locorotondo

Previsti laboratori avanzati e residenze per studenti

Pubblicato da: redazione | Ven, 2 Gennaio 2026 - 15:22
Foto freepik
  • 59 sec

La Puglia ottiene due milioni di euro per la progettazione del suo primo ITS Campus, la nuova struttura dedicata all’istruzione tecnica superiore che ospiterà laboratori avanzati, aule attrezzate, spazi di coworking e residenze per studenti. L’obiettivo è creare un ambiente formativo moderno e fortemente connesso al mondo del lavoro.

“Proseguiamo il lavoro per modernizzare il sistema dell’istruzione tecnica superiore — ha dichiarato il presidente della Regione uscente, Michele Emiliano — facendo rete tra i progetti e offrendo ai ragazzi opportunità di formazione al passo con i tempi, in linea con le esigenze dei territori e delle imprese”.

A dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato la graduatoria nazionale dei progetti candidati dalle regioni per finanziare la progettazione degli interventi infrastrutturali legati agli ITS Campus. La Puglia è risultata tra le vincitrici insieme ad altre nove regioni, tra cui Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le risorse serviranno ora a redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica, che sarà avviato nei prossimi mesi tramite una procedura dedicata. Il piano regionale, deliberato dalla giunta, prevede un “campus policentrico”: da un lato il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Istituto Garibaldi nel centro storico di Lecce, dall’altro interventi infrastrutturali nel territorio di Locorotondo. Il nuovo polo punta a diventare un punto di riferimento per formazione specialistica e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola e lavoro e di trattenere in Puglia competenze e talenti.

Foto Freepik

