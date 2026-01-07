Bari, la denuncia dal Municipio 2: “Asfalto poco sicuro”

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 esprime forte preoccupazione per il ripristino, seppur temporaneo, dei lavori sui sottoservizi lungo via Giulio Petroni nel tratto che va da angolo con via Lembo ad angolo con via Pasubio.

“Le condizioni attuali del manto stradale risultano critiche e rappresentano un serio rischio per la sicurezza di chi percorre quotidianamente questa arteria ad alto traffico – denunciano i consiglieri – in particolare motociclisti e utilizzatori di monopattini, ma anche automobilisti e pedoni. Chiediamo interventi urgenti e un ripristino adeguato e duraturo della sede stradale, affinché non si continui a mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini. La sicurezza non può essere considerata una soluzione provvisoria”.