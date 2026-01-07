MERCOLEDì, 07 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,311 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,311 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la denuncia dal Municipio 2: “Asfalto poco sicuro”

Dopo i ripristini per i sottoservizi

Pubblicato da: redazione | Mer, 7 Gennaio 2026 - 12:03
WhatsApp Image 2026-01-06 at 18.27.46
  • 56 sec

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 esprime forte preoccupazione per il ripristino, seppur temporaneo, dei lavori sui sottoservizi lungo via Giulio Petroni nel tratto che va da angolo con via Lembo ad angolo con via Pasubio.
“Le condizioni attuali del manto stradale risultano critiche e rappresentano un serio rischio per la sicurezza di chi percorre quotidianamente questa arteria ad alto traffico – denunciano i consiglieri –  in particolare motociclisti e utilizzatori di monopattini, ma anche automobilisti e pedoni. Chiediamo interventi urgenti e un ripristino adeguato e duraturo della sede stradale, affinché non si continui a mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini. La sicurezza non può essere considerata una soluzione provvisoria”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Da Crans-Montana alle vittime della strada,...

Da Crans-Montana alle vittime della strada, anche Bari si ferma per...
- 7 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, la denuncia dal Municipio 2:...

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 esprime forte preoccupazione per...
- 7 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, pronto soccorso in affanno: “Mancano...

"I pronto soccorso sono in affanno", con centinaia di accessi ogni...
- 7 Gennaio 2026
Dalla città

Taser alla polizia locale a Bari:...

Il Partito Liberaldemocratico Bari esprime la propria posizione favorevole alla dotazione...
- 7 Gennaio 2026