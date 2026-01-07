MERCOLEDì, 07 GENNAIO 2026
Calo delle temperature a Bari, il Comune amplia i posti letto per i senza dimora

Firmata ordinanza

Pubblicato da: redazione | Mer, 7 Gennaio 2026 - 15:19
senzatetto-corso-benedetto-croce1
  • 18 sec

Con l’arrivo del freddo intenso e il peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato questa mattina un’ordinanza che prevede l’aumento dei posti letto destinati alle persone senza dimora nei centri di accoglienza notturna. Il provvedimento rientra nel piano comunale per l’emergenza freddo, attivo dal 4 dicembre, e mira a garantire protezione e assistenza nelle giornate più rigide.

A partire da questa sera, e per tutta la durata dell’allerta meteo, saranno disponibili 21 posti aggiuntivi rispetto alla capienza ordinaria: cinque nel centro “Andromeda” di corso Alcide De Gasperi, che normalmente dispone di 43 posti, e sedici nella struttura “Don Vito Diana” di via Curzio dei Mille, che in condizioni ordinarie ne offre 24. Per tutta la fase di emergenza, i gestori dei centri – CAPS e Fondazione Santi Medici Cosma e Damiano – dovranno mantenere le strutture aperte anche durante il giorno, consentendo agli ospiti di trovare riparo continuo dal freddo.

Foto repertorio

