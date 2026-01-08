Cantiere Brt a Bari, asfaltata corsia sottovia Giuseppe Filippo: “Ma il traffico è in tilt”

Proseguono i lavori per il Brt a Bari. Il cantiere, partito già dal capolinea di via di Maratona e via Caldarola adesso si è allargato al quartiere Libertà dove è stata asfaltata la corsia del sottovia Giuseppe Filippo, direzione via Brigata. Non mancano i disagi alla viabilità però, lo denunciano alcuni cittadini evidenziando che il traffico è congestionato per via delle auto che arrivando da viale Pasteur, sin dal ponte Solarino – dove inizia la coda – e non potendo andare verso il centro (per via della strada momentaneamente chiusa), sono costrette a girare in via Sangiorgi dove però il traffico “si intasa”. Il tratto, stando a quanto previsto dall’ordinanza pubblicata negli scorsi giorni, sarà interessato da modifiche temporanee alla circolazione stradale sino al 7 febbraio. Ma, fanno sapere dal Comune “in caso di imprevisti di tipo metereologico, i tempi previsti dalle due ordinanze sono molto più estesi rispetto a quelli necessari alla conclusione degli interventi”.

Qui di seguito i dettagli delle recenti ordinanze con le modifiche alla viabilità. Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, sono state firmate due ordinanze che, da mercoledì 7 gennaio al prossimo 7 febbraio, prevedono delle modifiche temporanee della circolazione stradale su corso Vittorio Veneto e sul sottopasso Giuseppe Filippo. Si precisa che, al fine di evitare la pubblicazione di una nuova ordinanza in caso di imprevisti di tipo metereologico, i tempi previsti dalle due ordinanze sono molto più estesi rispetto a quelli necessari alla conclusione degli interventi. Pertanto, si stima che i lavori potranno terminare entro due settimane.

La prima ordinanza, che consentirà la realizzazione delle corsie riservate al sistema Brt con la posa del nuovo asfalto e la colorazione rossa dei tracciati che occuperanno le due corsie lato mare, istituisce i seguenti provvedimenti temporanei di circolazione:

· istituzione del restringimento di carreggiata su corso Vittorio Veneto, nel tratto stradale compreso tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina – carreggiata nord (lato mare)

· istituzione della luce gialla lampeggiante per i semafori a monte e a valle del tratto interessato dai lavori nel corso del cantiere.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi:

1. i veicoli al servizio o di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici;

2. i veicoli delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del servizio di soccorso pubblico e d’emergenza;

3. i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie;

4. i veicoli diretti agli accessi carrabili privati.

Invece il secondo provvedimento, che permetterà di effettuare le operazioni di posa del nuovo asfalto al fine di adeguare la viabilità alla nuova funzione stradale attraverso la realizzazione di corsie promiscue, prevede:

· l’istituzione temporanea del divieto di transito sul sottopasso Giuseppe Filippo in due fasi diverse: si comincerà sulla carreggiata stradale secondo la direzione di marcia da viale Pasteur a via Brigata Bari per concludere con gli interventi sulla carreggiata stradale opposta, in direzione Quartierino.

Dai divieti sono esclusi:

1. i veicoli al servizio o di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici;

2. i veicoli delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del servizio di soccorso pubblico e d’emergenza.

Inoltre, al fine di informare in modo adeguato i cittadini, il divieto di transito e l’istituzione dei percorsi alternativi saranno esposti presso le intersezioni stradali seguenti:

· via Domenico Cotugno – via Giuseppe Solarino

· via Domenico Cotugno – via Papa Giovanni XXIII – viale Orazio Flacco

· via Brigata Regina – via Napoli

· via Brigata Regina – corso della Carboneria

· via Brigata Regina – via Francesco Crispi

· via Brigata Bari – via Mario Pagano.